В Красногорске сержант полиции и его невеста умерли от передозировки наркотиков

Скончавшийся служил в подразделении, которое отвечает за охрану порядка на общественных мероприятиях. Фото: Влад КОМЯКОВ

Об исчезновении 24-летнего сержанта полиции его коллеги из московского ППС спохватились, когда рано утром мужчина не вышел на службу. На телефонные звонки он не отвечал и это тоже вызвало подозрение: стали искать. Увы, нашли полицейского мертвым. Поздно вечером в среду, 22 сентября, тело полицейского и его молодой невесты обнаружили на съемной квартире, в подмосковном городе Красногорске, где жила пара.

- По предварительным данным причиной смерти обоих стала передозировка наркотиков. Рядом с погибшими было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза уже становила, что это героин, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас по факту смертей идет проверка. Коллеги погибшего устанавливают, где, когда и при каких обстоятельствах он купил наркотики. Само же ЧП вызвало серьезные внутренние проверки. Сейчас отдел собственной безопасности разбирается, как полицейский с наркозависимостью мог попасть в органы.

Как стало известно kp.ru, мужчина служил в 2-м полку московской полиции. Это подразделение отвечает за охрану порядка на общественных мероприятиях.