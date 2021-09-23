Актрису Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков в концертном зале Барвиха luxury Village

Звонивший не назвал своего имени, но сообщил, что во время мероприятия в Барвиха luxury Village кое-кто из известных гостей распространяет наркотики. Аноним назвал имя актрисы Натальи Рудовой и положил трубку. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

7 сентября в концертном зале Барвиха luxury Village состоялась церемония награждения премии "Человек года 2021" известного продюсерского центра. На мероприятие съехались десятки популярных артистов, в их числе Катя Лель, Наталья Бочкарева, Никита Джигурда, Олег Газманов и многие другие. Но никто не ожидал увидеть на вручении премии сотрудников полиции. Сначала артисты восприняли их появление как костюмированное шоу, но оперативники всё же объяснили гостям, что всё совершенно серьёзно.

Оказалось, что незадолго до этого в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший не назвал своего имени, но сообщил, что во время мероприятия в Барвиха luxury Village кое-кто из известных гостей распространяет наркотики. Аноним назвал имя актрисы Натальи Рудовой и положил трубку.

— Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале Барвиха luxury Village, — сообщил источник kp.ru.

Никаких доказательств звонивший в полицию не предоставил. Тем не менее по каждому подобному сообщению полицейским приходится проводить проверку. В концертный зал направили наряд оперативников. Они осмотрели сам зал и опросили некоторых из присутствующих на премии. Найти какие-либо подтверждения информации из анонимного звонка полицейским не удалось, как и саму Наталью Рудову.

— Несколько подобных звонков поступили с разных номеров с небольшими промежутками. Вполне возможно у девушки есть недоброжелатели, которые так пытаются досадить актрисе. Такое случается нередко. После проверки никаких фактов, подтверждающих распространение наркотиков, обнаружить не удалось. Дело естественно никакого не возбуждали, да и проверку закрыли в тот же день, — сообщил источник kp.ru.

Kp.ru связались с представителями актрисы, но комментировать данную ситуацию они отказались.

38-летняя Наталья Рудова — актриса отечественного театра и кино. Вы можете помнить её по ролям в сериалах «Татьянин день», «Универ. Новая общага» и многих других. У Нататальи более 40 киноработ, а так же она снималась в клипах известных музыкантов, таких как Тимати, Анна Седокова, Иракли, Скруджи и других.

Стоит отметить, что ситуации с обвинениями известных людей в различных преступлениях случаются довольно часто. В качестве одного из примеров можно вспомнить несколько случаев с рэпером Птахой. В 2017 году неизвестные оставили несколько анонимных звонков, в которых обвинили артиста в минировании дома в Ордынском проезде и вокзала в Истре. Никаких взрывающих устройств нигде обнаружить не удалось, но по каждому из звонков полицейские проводили проверку и допрашивали рэпера. Тогда Птахе пришлось объясняться не только перед правоохранительными органами, но и перед журналистами, что доставило артисту немало беспокойства.