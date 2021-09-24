Поездка начинается с комфорта

Теперь станция «Апрелевка» — удобный современный вокзал. Фото: пресс-служба МТД МО

- Конечно, ждем, - улыбается 42-летний Игорь Попов из Апрелевки. - Сейчас мне на работу приходится ездить с пересадками. Сначала электричкой до Киевского вокзала, а там еще через пол-Москвы на метро. А когда «диаметр» запустят, смогу добираться напрямую, не меняя электричек, и гораздо быстрее! Уже сейчас могу сказать, что новая станция замечательная – комфортная, современная.

МЦД – совместный проект Подмосковья, Москвы и РЖД. К удобству первых линий за два года, прошедших с их запуска, привыкли сотни тысяч жителей региона. МЦД и время экономит, и деньги. Плюс едешь в комфорте, на мягких креслах новых вагонов, с Wi-Fi и зарядкой для гаджетов под рукой. С помощью МЦД-1 сейчас можно добраться из Лобни в Одинцово (с удобными пересадками на разные линии метро), а на МЦД-2 - махнуть из Нахабино в Подольск. Раньше, чтоб проехать по таким маршрутам на общественном транспорте, нужно было порядочно кругов нарезать.

В будущем станция сможет принимать от 6 тысяч пассажиров ежедневно. Фото: пресс-служба МТД МО

Сейчас полным ходом идет строительство следующих двух диаметров - МЦД-3 (Крюково - Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка - Железнодорожный).

Четвертый «диаметр» заработает уже в 2023 году, а вчера была открыта обновленная станция «Апрелевка», которая станет конечной будущего МЦД-4. Работы здесь начались в конце 2019 года. До этого станция представляла собой типовой проект для остановки пригородных электричек - небольшое строение с кассой, длинная бетонная платформа с несколькими навесами. А теперь уместно этого появилось красивое современное вокзальное здание в стиле хай-тек, из стекла и металла, с эскалаторами и понятной навигацией.

- Станции вроде этой становятся для нас стандартом: лифты, навесы от дождя, удобный переход над путями, парковки, ухоженная территория вокруг, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - По сути это небольшой вокзал, комфортный и безопасный, который сможет принимать от 6 тысяч пассажиров ежедневно.

Андрей Воробьев отметил, что МЦД-3 и МЦД-4 начнут перевозить пассажиров уже через два года.

- Для жителей важно добираться из Подмосковья в столицу и обратно без пробок. МЦД решает эту задачу. Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и в 2023 планируем запустить третий и четвертый диаметры.

Новая станция сейчас будет обслуживать «обычные» пригородные электрички, которыми пользуется 30-тысячная Апрелевка. Сейчас этими платформами ежедневно пользуются около 3 тысяч человек. Однако по оценкам специалистов уже к 2025 году число пассажиров вырастет до 7,5 тысяч в сутки, а к 2030-му превысит 11 тысяч. Поэтому всю инфраструктуру обновленной станции заложили на многие годы вперед. Так, здесь теперь 5 лифтов, 9 эскалаторов, 12 турникетов, 3 кассы, 3 общественных туалета.

Ну и прилегающую территорию тоже реконструировали и благоустроили, как это делается вокруг всех станций МЦД в Подмосковье - здесь оборудованы парковки, где можно оставить машину утром и забрать вечером, вернувшись «диаметром» с работы. Плюс отремонтированы дороги и тротуары на прилегающих улицах. Словом, все сделано для удобства людей.

КОНКРЕТНО

Будущий МЦД-4 - это:

- 86 км пути между станциями Апрелевка (Киевское направление) и Железнодорожная (Горьковское).

- 38 станций (8 из них находятся на территории Московской области).

- 18 из 38 станций - с пересадкой на метро, МЦК и другие пригородные направления.