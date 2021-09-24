Выиграл каждый восьмой: В Москве подвели итоге розыгрыша «Миллион призов»

В Москве подвели итоги розыгрыша #Выбираем месте по программе «Миллион призов». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве подвели итоги розыгрыша #Выбираем месте по программе «Миллион призов». Акцию провели уже в четвертый раз. Бизнес и организаторы видят интерес к теме среди горожан. К тому же акция оказывает положительный экономический эффект. Резюме по программе подвели в Московской торгово-промышленной палате.

КАК УСТРОЕН РОЗЫГРЫШ

В этой акции участвовать могли те, кто подал заявку на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы и исполнил гражданский долг. После регистрации на дистанционное электронное голосование на телефон участнику приходил код в SMS. Его нужно было активировать на портале розыгрыша ag-vmeste.ru и ждать подведения итогов.

В этом году разыгрывали 21 квартиру, 100 машин и 250 тысяч сертификатов с номиналом от 10 до 100 тысяч рублей. Выигрыш можно потратить у партнеров акции: это продовольственные супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, онлайн-сервисы и другие предприятия — всего на текущий момент 114 компаний.

Самые ценные призы — машины и квартиры — разыгрывали в прямом эфире ТВ на протяжении трех дней.

— У нас были только коды участников, никаких персональных данных. Коды мы загружали в генератор случайных чисел и программа определяла победителя, — рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

— Я работаю обычным кассиром в Московском метрополитене. Пришла SMS: «ваш выигрыш — квартира» — я не поверила! Мы активировали код, действительно — квартира. Эмоции непередаваемые, все еще не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам! — рассказала одна из победительниц #Выбираем месте Валентина Стогова.

ПОДДЕРЖАЛИ ЛЮДЕЙ И БИЗНЕС

— Второй раз участвую в электронном голосовании — это очень удобно. Я сам врач по образованию, прекрасно понимаю, почему разнесли голосование на три дня, чтобы уменьшить возможный контакт с больными. Розыгрыш, безусловно, — стимул к голосованию, тем более я знаю, что призов очень много, действительно. Я до сих пор не верю, что я выиграл, это невозможно, — поделился обладатель сертификата Алексей Александрочкин.

В дистанционном электронном голосовании на минувших выборах участвовали более 1,9 млн москвичей. Несложно подсчитать, что шанс победы был один к восьми.

В октябре выигравших квартиры и машины соберут в телестудии, чтобы вручить призы. Обладатели сертификатов с баллами уже могут их тратить.

— Мы очень рады, что бизнес участвует в этих программах. Это стимулирование потребительского спроса, — объяснил Владимир Мохте. — Выборы — это выражение активной гражданской позиции, а розыгрыш — элемент выгодной игры. Получается отличная комбинация.

Вице-президент МТПП добавил, что бизнес продемонстрировал социальную ответственность. Электронное голосование в условиях пандемии — самый безопасный способ сделать выбор.

— Бизнес это понимает, никто не хочет повторения локдауна и роста заболеваемости, — сказал Мохте.

— Я рад, что акция продолжается и так успешно, — высказался столичный ресторатор Алексей Васильчук. — Подобный формат мы предлагали и раньше, наконец он начал действовать. Розыгрыш стимулирует и поддерживает не только простых людей, но и предприятия.

Как известно, бизнес это драйвер экономики и рабочие места. В пандемию стагнирование и даже снижение показателей — ожидаемый итог. Однако подобные розыгрыши купируют негативные обстоятельства.

НА ЗАМЕТКУ

Активировать выигрышный код нужно на сайте «Миллион призов» (ag-vmeste.ru) до 31 сентября. Иначе он сгорит. После активации у участника есть время до 31 декабря, чтобы потратить баллы. Для этого на сайте акции нужно выбрать одно или несколько предложений от партнеров. Воспользоваться промокодом (формально участник получает от партнера промокод, а не денежный сертификат) можно до 1 апреля 2022 года.

Удивительно, что даже не все выигравшие машины и квартиры активировали код, поэтому в столичной торгово-промышленной палате призывают не медлить. Если остались вопросы или есть сложности с активацией, о на портале акции работает служба технической поддержки, которой можно адресовать вопросы.