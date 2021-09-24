На Тверской в Москве собрались очереди за iPhone 13: Два айфона в одни руки

Покупатели держат в руках смартфоны iPhone 13 в магазине Apple на Тверской улице. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В столице утром 24 сентября 2021 стартовали продажи новых айфонов, купить модель iPhone 13 в числе первых можно в фирменном магазине на Тверской улице. Еще несколько лет назад тут выстраивались очереди, люди буквально с ночи дежурили, спали в теплых куртках, организовывали палатки с чаем – все ради того, чтобы купить «новую игрушку». Сейчас, конечно, уже не так - очередь из 30-40 человек вряд ли можно назвать ажиотажем.

- Вспоминаю старт продаж iPhone 8, который был в ГУМе, давка была знатная, мы тогда еще не умели правильно организовывать такие потоки. И вот стартуют продажи iPhone 13. Все будет организовано, чинно и благородно: мир изменился, покупатели умеют покупать в онлайн, старт продаж совпадает со всем миром, дефицит если и будет, то только на самые популярные модели и недолго, потому что поставки идут регулярно, - рассказала Людмила Семушина пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

Продажа новых смартфонов iPhone 13 начались в России с 24 сентября. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Для тех, кто не захотел ждать доставку айфона, предоставили возможность купить смартфон во всех фирменных магазинах. В Москве первым открыл двери re:Store на Тверской, 27 – продажи начались в 8.00. За новыми iPhone 13 пришли около 30-40 человек. Накануне в интернете предлагали «занять очередь» от 5000 до 45 000 рублей, однако подзаработать находчивым не удалось. Гигантские очереди возле фирменных магазинов остались в воспоминаниях. Тогда постоять в очереди было модно – стояли в них даже те, кто не собирался покупать телефон. Это была тусовка, которая была окружена многочисленными фотографами и журналистами. Как правило, она начиналась за семь-восемь часов до открытия магазинов.

- Мы пришли с сестрой, так как нам нужно купить несколько айфонов, а есть ограничение «два телефона в одни руки», - рассказывает покупатель Олег.

- Мы берем для всех членов семьи – девять айфонов. Старые телефоны потом раздадим детям, сестрам. Лично я свой продать не смогу, так как у него разбитое стекло, - рассказывает Анар.

Покупатели говорят, что пришли за айфонами с самого утра, так как нет терпения. В магазине же соблюдают масочный режим и пускают по несколько покупателей, остальным приходится ждать на улице. В этом году новые айфоны можно купить от 69 690 до 159 900 рублей. Ради хайпа люди готовы брать телефоны в рассрочку, пользуются обменом – старую модель на новую с доплатой.

- Самой популярной традиционно является модель Pro. И предзаказы показали, что на сегодняшний день самая популярная модель - iPhone 13 Pro на 256 Gb. Спросом пользуется небесный голубой цвет и графит. Также в топе - iPhone 13 Pro Max 256 Gb, - говорит Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.