Чат-бот и QR-коды против фальшивых электриков и газовиков

Коммунальные службы столицы борются с мошенниками с помощью онлайн-технологий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По квартирам москвичей часто ходят липовые коммунальщики - электрики, газовики и другие «мастера». Только все их мастерство в том, как обмануть доверчивых и вытянуть из них побольше денег. В мэрии постоянно напоминают об этом жителям и просят не попадаться на удочку мошенников.

- Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварии ная ситуация, никогда не приходят без предупреждения, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Выезды специалистов проводятся только по заявке жителей. Время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такои проверкои , то однозначно это мошенники. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на такие уловки.

По его словам, чаще всего страдают пожилые люди, которых злодеи раскручивают на замену счетчиков и проверку газовых плит. При этом пытаются продать недешевую технику, ещё и небезопасную, без сертификатов. Коммунальные службы начали бороться с мошенниками с помощью «умных» технологий. В столичных ведомствах ЖКХ рассказали, как отличить настоящего мастера от афериста.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Мосэнергосбыт теперь выдает своим сотрудникам специальные удостоверения с QR-кодом. С ними должны ходить контролеры, которые направляются в квартиры жителей для снятия показаний электросчетчиков, а также контролеры-монтеры, техники по отключениям, инженеры-инспекторы и другие линеи ные специалисты, кто лично общается с москвичами.

Для проверки удостоверения нужен смартфон или планшет с камерои . Достаточно отсканировать QR-код и на экране появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение представителя Мосэнергосбыта.

Если в базе данных компании сотрудник не зарегистрирован, то система об этом сразу сообщит. В такой ситуации для дополнительного подтверждения личности незваного гостя надо позвонить в контактный центр ведомства - 8 (499) 550-95-50.

Обратите внимание! На некоторых моделях современных гаджетов отсканировать код можно, переведя телефон в режим фотосъемки. Для других придется скачать на AppStore или PlayMarket специальное приложение. С его помощью можно расшифровать информацию в QR-коде.

МАСТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?

Электронный помощник Мосгаза сообщит жителям о плановой проверке в доме. Сразу два онлайн-сервиса столичные газовики запустили специально для борьбы с мошенниками – Телеграм-бот и подписку на официальном сайте.

Бот поможет горожанам узнать точную дату ревизии газового оборудования в квартире. Еще напомнит о предстоящем визите слесаря за неделю и за сутки. А когда мастер все сделает, оценить его работу можно через сервис любым удобным способом - приложив фото, видео или даже записав голосовое сообщение.

- Среди фишек – возможность выбирать удобные вам часы проверки, указав свои контактные данные, - отметили в пресс-службе Мосгаза.

Подключиться можно:

- в мессенджере Telegram;

- на сайте МОСГАЗа.

Фото: Предоставлено пресс-службой Мосгаза

ИНСПЕКТОР, ОТКРОЙ ЛИЧИКО

Госинспекция по недвижимости тоже шагает в ногу со временем. Ее сотрудники отслеживают самострой и захват земли в городе. Рейды устраивают в том числе с помощью дронов-беспилотников с функцией лазерного сканирования. А если инспектор лично выходит «в поле», то теперь жители могут сами его проверить, убедиться в законности его действий, уточнить его полномочия. Для этого каждому сотруднику Госинспекции начали выдавать новые служебные удостоверения с QR-кодом. Надо отсканировать камерой смартфона QR-код на развороте документа. После этого пользователь перейдет на mos.ru, где будет указан статус документа - действительно, не действительно или временно не действительно. Кроме этого, система покажет данные инспектора - его имя, место работы и номер удостоверения. Сверять данные на «корочке» и портале необязательно.

Если человек не тот, за кого себя выдаёт, то на экране гаджета высветится не только информация об этом, но ещё и официальные контакты Госинспекции по недвижимости. Туда можно сообщить о фальшивом ревизоре любым удобным способом, например, по телефону или электронной почте.

Как узнать, когда проходит плановая проверка газового оборудования. Фото: Предоставлено пресс-службой Мосгаза

ЧТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ

Объявление о коммунальных проверках заранее вывешивают на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая их проводит. Например, накануне визита сотрудников Мосгаза график обхода квартир публикуется на сайте ведомства во вкладке «График ТО ВДГО». Чтобы узнать о дате ревизии в своём доме, нужно в специальной строке написать название улицы и номер дома.

Кроме того, уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, указанным на официальном сайте правительства Москвы. Оператору нужно назвать имя специалиста и спросить, проводится ли сейчас обход. А контакты своей управляющей компании можно посмотреть на портале «Дома Москвы».

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ

Выводим из тени сайты-двойники

В Интернете в последнее время валом регистрируются левые сайты, которые выдают себя за жилищно-коммунальные компании. Например, АО «Мосгаз», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы просят москвичей быть внимательнее, не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять на сайтах-двойниках свои данные.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, настоятельно просим москвичей использовать только официальные сайты предприятий и указанные там аккаунты в социальных сетях, - заявили в ведомстве. - Любые другие адреса сайтов и ссылки не несут никакой информации о компаниях и преследуют цель ввести в заблуждение горожан.

Департамент ЖКХ напомнил, что при поиске сайта через браузер необходимо обращать внимание на правильное написание. Иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников.

«Важно также помнить, что на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы посторонних коммерческих сервисов, платных консультаций или навязчивых предложений любых других платных услуг, - отметили в Департаменте. - Если во время поиска официального сайта у вас появились сомнения, позвоните на горячую линию правительства Москвы +7 (495) 777-77-77».

Внимание!

На всякий случай уточним, что у всех городских компаний ЖКХ есть свои официальные сайты:

- Мосэнергосбыт - https://www.mosenergosbyt.ru/;

- Мосгаз - https://www.mos-gaz.ru/;

- Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) - https://www.moek.ru/;

- Мосэнерго - https://mosenergo.gazprom.ru/.

Полный список всех сайтов и контактных телефонов предприятий - на официальном портале мэра Москвы mos.ru, во вкладке Департамент жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Учреждения».

По телефону также можно получить консультацию и узнать верный адрес сайта. Например, в Мосгазе звонки жителей принимают по номеру (495) 660-60-80, в Мосэнергосбыте - (499) 550-95-50, в МОЭК - (495) 539-59-59.