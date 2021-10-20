Владимир Ресин: Реновация – это долг, который государство отдает своим гражданам

Владимир Ресин: "За время действия реновации – с 2017 года - начато переселение почти 46 тысяч жителей из 303 домов". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дома переходного периода

- Владимир Иосифович, фраза такая прозвучала из ваших уст, что реновация – это как бы долги государство населению отдает. Вы чувствуете себя должником?

- Мы должники, да. К тому, что мы с вами сегодня видим – новостройки по реновации, мы шли с начала 90-х годов, то есть 30 лет. Каждые 10 лет возникало какое-то движение в этом направлении, но такого уровня переселения людей из старых квартир в новые не было.

- Но в свое время эти «хрущевки» были вполне новым и прогрессивным явлением. Разве не так?

- В 50-е годы, когда Хрущев вынужден был принимать решение о крупном панельном домостроении, он взял за основу дома французской серии…

- Так эти пятиэтажки - французские?

- Французские. Они были рассчитаны на 25 лет. И делали эти дома за две недели, за месяц, за три месяца в зависимости от объема. И соревновались, какой дом построен быстрее и как можно дешевле. А если кто-нибудь допускал какие-то «излишества», наказывали – вплоть до исключения из партии и снятия с работы.

- Что значит – «излишества»? Раздельные ванная и туалет – это излишество?

- В то время да, - излишество. Знаете ли вы, что строители, которые возвели высотные здания, которыми мы сейчас гордимся в Москве, были лишены Государственных премий? Чтобы никому не повадно было.

Была обстановка такая: как говорится, не до жиру – ведь столько народу жили в землянках и бараках! Но, кстати, когда мы эти панельки в 60-е годы строили - серия К-7 и II-32, и другие, мы тогда уже думали, что эти дома нужны всего лишь на переходный период, что это не то, что требуется человеку, со всех точек зрения.

- Рассчитывали на 25 лет, а стояли эти пятиэтажки едва ли не вдвое дольше.

- Первые мы снесли, начиная с середины 90-х годов. Новый этап на этом пути – программа реновации. Всего за время ее действия – с 2017 года - начато переселение почти 46 тысяч жителей из 303 домов.

Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов (справа) знаком с Владимиром Ресиным уже несколько десятков лет. Очередная встреча. И вновь получился откровенный разговор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда «хрущевку» считали «раем»

- А вы сам в «хрущевке» жили?

- Когда я стал начальником строительного управления Главмосстроя, мне дали квартиру на Якиманке, рядом с гостиницей ЦК. Но в доме блочном. Он и сейчас стоит. Наша 3-комнатная квартира была 43,5 метра, и жили в ней мы с Мартой и дочкой и мои родители. Кухонька была 4,5 метра.

- Вы ж начальник были! И такая маленькая квартира?

- Да в этом доме жили такие личности, как, предположим, первый замминистра внутренних дел СССР и т.д.

- То есть это нормальным считалось?

- Это был 66-й год. Считалось, что рай. Особенно после коммуналок.

- Вы жили в коммуналке?

- Наш дом был двухэтажный деревянный у ВДНХ. Родители поселились туда, когда мне было три годика. А уехал я оттуда, когда исполнилось 30 лет. А Семена Фараду (знаменитый советский актер – А.Г.) там оставил. У нас в квартире было три комнаты на две семьи. В двух жили мы, в одной – семья Семы Фарады.

- Кухня общая?

- Кухня общая. Туалет общий. Ванная. И печное отопление.

- А печку кто растапливал?

- Печку? Это кому положено было. Я старался увильнуть

- А Марту Яковлевну, молодую жену, вы туда привели? И как она оценила ваши хоромы?

- А чего Марта Яковлевна? Она до того жила в Кузнецке Пензенской области. Отец ее, военный пенсионер, построил дом. Худо-бедно, но она в своем доме жила.

- Я помню наш с вами разговор лет 20 назад, вы тогда мечтали, чтобы такой категории жилья – коммуналки - вообще не было в Москве.

- Ну, коммуналки как таковые в принципе исчезли примерно в то время. Но это же такая вещь… Вот человек имеет отдельную квартиру, она его устраивает. Но у него двое детей, дочка и сын. Сын женился и получил (или купил) другую квартиру, а вот дочка мужа привела, и еще у них ребенок родился. И они живут все вместе – фактически две семьи. Коммуналка это или нет?

- Мне казалось, что классическая коммуналка – это когда одна кухня, один туалет и 5-7 семей чужих в одном коридоре... А это – немного другое.

- Это вроде и не коммуналка, а по сути – она самая. И изжить это явление не так-то просто. Для этого нужно, чтобы в городе было много съемного и доступного жилья. Доступного для покупки или ипотеки – бесплатного жилья сегодня нет.

- Ну а как же дома по реновации? Из хрущевок же люди бесплатно в новые и большие по площади квартиры переезжают.

- А тут, как я и говорил: Реновация – это долг, который государство отдает своим гражданам.

Современные москвичи уже с трудом могут представить себе, каково это было десятилетиями жить в коммунальных квартирах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЗИЛ»: вместо цехов – город в городе

- Если оценивать 11 лет работы градоначальника Собянина, какие самые главные направления вы бы выделили?

- Если коротко, то я вам скажу, что Собянину удалось сделать то, о чем мы с Лужковым мечтали. Он Москву сделал комфортным городом и для жизни, и для работы. Он сделал нашу столицу привлекательной для людей со всего мира.

И ему удалось решить вопросы, казалось бы, нерешаемые. Он сумел вывести из черты города крупную тяжелую промышленность (завод «Серп и молот», «ЗИЛ»). При этом сумел так построить и запланировать мегаполис, что рабочих мест в Москве не убавилось, а прибавилось. «ЗИЛ» - махина! Там, по-моему, в лучшие годы до 85 тысяч человек трудилось. А сегодня на этой территории будет занято еще больше людей.

- За счет чего?

- За счет того, что все строится комплексно. Подход к планированию и строительству комплексный. Собянин не строит жилье ради жилья, а он строит жилье, которое полностью обеспечено рабочими местами, объектами соцкультбыта, короче говоря, инфраструктурой – и социальной, и инженерной.

Вот на территории ЗИЛа воплощаются сразу несколько комплексных проектов: «Парк Легенд», «Зиларт» и «Технопарк». То есть здесь будет и жилье, и деловые центры, и развлечения, и научно-просветительские объекты.

- Обустройство территории ЗИЛа, конечно, уникальный проект. Но не маловато ли его для такого огромного города, как Москва?

- Вообще в столице в стадии утверждения 13 проектов комплексного развития территорий бывших промышленных зон.

Общая площадь планируемых к развитию зон превышает 160 гектаров. Среди объектов будет 90 детских садов и школ и 27 спортивных объектов. Таким образом будет создано около 500 тысяч рабочих мест.

Кстати, именно на территории бывших промышленных зон идет самое интенсивное строительство жилья – до 40 процентов.

Я скажу ту оценку, которую дали нашему городу за рубежом. Москва в прошлом году заняла 3-е место в мире по привлекательности для жителей среди 16 крупных мегаполисов, обогнав Париж. Мы третьи после Нью-Йорка и Лондона, а Париж четвертый.

- По комфортности?

- По всем показателям: комфортности, удобству, чистоте, благоустроенности. А по общественным пространствам – первые.

А в международном рейтинге лучшей сотни городов мира Москва поднялась с пятого на четвертое место. Российская столица опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы. Возглавил список Топ-100 самых лучших городов мира в номинации «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» Лондон. На второй строчке — Нью-Йорк, а на третьей — Париж.

В чем недорабатывал вождь народов Сталин

-Владимир Иосифович, а расшифруйте понятие комфортного города? Что имеется в виду?

- Я имею в виду транспорт, метро, остановки, детские сады, кинотеатры, парки, автостоянки, зоны отдыха и так далее. Это все то, что делает жизнь в городе удобной. Первое место в этом перечне принадлежит городскому общественному транспорту. Чтобы человек мог быстро добраться на свое рабочее место и возвратиться после рабочей смены домой.

Прежде всего, это – метро. И таких темпов строительства «подземки», которые сегодня достигнуты в Москве, не было ни при какой власти. Даже при Сталине, когда Метрострой был в центре внимания.

Владимир Ресин в разговоре с обозревателем "Комсомольской правды" по своему обыкновению отбросил эмоции и оперировал только фактами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ох, недорабатывал вождь народов!

- И не только он! Никогда ранее метро не выходило за пределы МКАД. А сегодня вышло. И это при том, что нынешняя столица по территории в 2,5 раза больше, чем была еще несколько лет назад. Едва ли не ежемесячно сдаются новые станции «подземки». В следующем году власти полностью запустят Большое кольцо. Уже сейчас утверждены проекты первых участков Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской линий.

А ведь в городе не только метро имеет большое значение. Не менее важен наземный транспорт.

- Который, кстати, является основным загрязнителем воздуха. А дышать хочется полной грудью, а не в противогазе, извините…

- Вот почему в развитии наземного пассажирского транспорта упор властями Москвы сделан на развитие электрического транспорта.

- Да ведь троллейбусы почти везде убрали!

- Верно. Потому что вместо них приходят электробусы: автобусы, работающие на электричестве, но при этом не привязанные к проводам. Они и атмосферу не отравляют, и мобильны, и удобны. Развитие электрического транспорта – это мировой тренд в мегаполисах. Москва стремится быть лидером в этом движении. До конца года в городе появятся 300 электробусов. Уже на 56 маршрутах работают только электробусы. Примечательно то, что большую часть этих машин собирают в самой столице. За три года работы электробусы перевезли свыше 100 млн пассажиров.

- Общественный транспорт – дело хорошее. Но миллионам автомобилистов хотелось бы не менять привычное авто на место в подземке, а добираться в любую точку без пробок.

- Ну, согласитесь: прогресс есть. Начинаем забывать ситуации, когда намертво вставали крупные магистрали города.

- Да, помнится, два часа преодолевал стометровку на выезде с Аминьевского шоссе на Кутузовский проспект…

- Вот! Сегодня такие «дорожные параличи» нонсенс. Благодаря чему? Колоссальному объему дорожно-мостового строительства, объемам метро, объединению железных дорог с наземным метро фактически. Правильная организация потоков плюс активное строительство развязок – и пробок стало меньше.

А вообще город - это сложный организм, где важны многие аспекты: благоустройство улиц и дворов, парков и зеленых зон…

О пользе «трудоголизма»

- Вы знаете о том, что некоторые москвичи критикуют нашего градоначальника за его чрезмерную, как они считают, приверженность к тротуарной плитке и замене бордюров. Люди подозревают в этом некие злоупотребления.

- Я не пользуюсь догадками и слухами. Если имеются какие-то нарушения закона или злоупотребления – ими должны заниматься соответствующие органы: предоставить доказательства и обращаться в суд. Я оперирую тем, что знаю, что вижу собственными глазами.

Я так долго живу и работаю в Москве, что могу сравнивать разные периоды жизни мегаполиса. Вот мой родной район, от которого я не один сезон был депутатом Моссовета. А шефом этого района и депутатом от него в Верховном Совете СССР был Виктор Гришин, первый секретарь Московского горкома партии. И я, как один из руководителей Главмосинжстроя, отвечал в этом районе за всю инженерную инфраструктуру, за дороги, за благоустройство и за все, что с этим связано. А Виктор Васильевич занимался тем, чтобы в этом районе одни из лучших жилых домов строились, чтобы строилось комплексно – детские сады, поликлиники.

По мнению Владимира Ресина, за последние десятилетия Москва сильно похорошела и изменилась в лучшую сторону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так вот, я теперь сравниваю то, что было сделано здесь Гришиным, затем Лужковым за 18 лет и Собяниным за 11 лет – и могу сказать, что район очень сильно изменился в лучшую сторону.

Я знаю, что Сергей Семенович, наш столичный мэр, очень системный человек. пунктуальный, весьма трудоспособный, я бы сказал, трудоголик.

Меня это всегда удивляло в нем: все-таки человек вышел из такой простой семьи трудовой, сибиряк, как градоначальник работает грамотно, многовекторно, комплексно, что в итоге ориентировано на жителей города.

- Что вы имеете в виду?

- Охватывает все сферы жизни мегаполиса: зоны труда, отдыха, зоны увлечений и развития, обучения и здоровья.

Вы посмотрите, концертный зал «Зарядье», который построен при нынешнем градоначальнике, это, пожалуй, один из лучших во всем мире. И не с точки зрения фасада, а с точки зрения акустики.

За последние годы введены или готовятся к вводу ряд крупных инфраструктурных проектов: Зарядье, МЦК, ВДНХ, Центр водных видов спорта «Акватория ЗИЛ», Центр художественной гимнастики Ирины Винер, Международный онкологический центр, медицинский комплекс в Коммунарке, культурная зона Северного Речного вокзала… Список можно продолжить.