В столице откроется новый приют для безнадзорных животных

Приют для безнадзорных животных «Эко», который находится около строящегося участка Юго-Восточной хорды, перенесут на новую специально выделенную площадку. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, - сказал глава Депстроя. - Для этого будет заасфальтирована площадка, оборудовано ограждение, перенесены или вновь построены вольеры для содержания животных. Кроме того, построим вспомогательные здания и сооружения, подключим все необходимые коммуникации».

Пока приют остается на своем прежнем месте в Востряковском проезде, владение 10А/1, 10А/2. В столице уже объявлен электронный аукцион на работы по перебазированию приюта. Новый участок под строительство выделен в районе промзоны № 28а «Бирюлево», ограниченной полосой отвода Московской железной дороги Курского направления, Востряковским проездом и улицей Булатниковская. Здесь уложат асфальт на площадке в 3500 квадратных метров, поставят 450 метров ограждения с входными воротами высотой 2,8 метра. Сюда же переедут 448 вольеров, пост охраны и подсобки. Чтобы питомцам стало просторнее, на новом месте также построят 339 вольеров для содержания безнадзорных животных, другие дополнительные площадки и помещения.