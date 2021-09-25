Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Нагорный

В столичном районе Нагорный строится жилой дом для переселения по программе реновации. Его адрес - Симферопольский проезд, владение 7, строение 1.

«Сейчас завершаются фасадные работы и внутренняя отделка, ведется благоустройство территории, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году».

Жилой односекционный дом возводят по индивидуальному проекту. А под внутренним дворовым пространством разместится подземная одноуровневая автостоянка. Фасады здания облицуют искусственным камнем под кирпич. На них поставят короба для кондиционеров. Входы в здание оформят витражным остеклением.

Для жителей - 66 квартир, из них однокомнатных – 11, двухкомнатных – 44, трехкомнатных – 11. В каждой - готовая улучшенная отделка полностью по стандартам реновации. Кстати, квартиры будут размещаться со второго этажа. По традиции в новостройках первые этажи - нежилые. На них могут появиться офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов, а также магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В здании поставят грузопассажирские лифты на 1000 и 400 килограммов. Их оснастят визуальными и тактильными системами информации. В доме появится охрана входа, оповещение и управление эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение. Во время благоустройства во дворе нового дома разместят детскую игровую площадку с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/