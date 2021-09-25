Дмитрий по имени Диана: Мужчина в женской одежде, который напал с топором на людей в магазине в Москве, оказался душевнобольным

Задержанный оказался душевнобольным человеком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали нападения на посетителей магазина на северо-востоке Москвы. Напомним, ЧП произошло в магазине на Коргопольской улице (район Отрадное). Мужчина, одетый в белое женское платье, кинулся с кухонным топориком на двух клиентов магазина. Пострадавших (это мужчина и женщина) госпитализировали с травмами рук, плечей и головы.

ДМИТРИЙ ПО ИМЕНИ ДИАНА

- Наряд полиции прибыл на место буквально через несколько минут после звонка сотрудников магазина, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Нападавшего удалось задержать и обезвредить.

Личность мужчины с топором установили довольно быстро. В этом районе его многие прекрасно знают. 48-летний Дмитрий С. регулярно обращал на себя внимания, потому что время от времени появляется на улице в женской одежде, на ушах - длинные женские сережки.

- Местные знают, что с ним лучше не связываться, потому что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - рассказал «КП» житель Отрадного Сергей К. - Он такой известный в районе городской сумасшедший. Себя он называет Дианой. Рассказывали, что он носит с собой в сумке большой нож и в случае чего начинает им угрожать.

Момент нападения запечатлела установленная в магазине камера видеонаблюдения. На записи действительно видно, что Соренков ссорится на входе с мужчиной и женщиной, а затем достает из сумки топорик и кидается на оппонентов.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Соренков много лет состоит на учете у психиатров и страдает раздвоением личности.

- У мужчины есть родители. Но они уже совсем старые, им под 80 лет. С сыном они, конечно, совладать не могут, - отметил наш собеседник. - По словам соседей, мужчина периодически лежал в стационаре психиатрии, время от времени ездил на плановые осмотры в ПНД.

«ОН МОГ ПЕРЕСТАТЬ ПИТЬ ЛЕКАРСТВА»

После этого инцидента в соцсетях много разговоров о том, почему потенциально опасный психически больной человек, который носил с собой холодное оружие, оказался «на свободе».

- К сожалению, сейчас не существует такого жесткого диспансерного учета, как раньше, - говорит врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Человек социально опасен? А кто это установит? Человек может по улицам с бензопилой ходить, но пока он не перешел к действиям, получается, опасности он не представляет. В данном случае мужчина мог просто перестать пить лекарства, которые ему прописал участковый врач-психиатр. Отследить, кто из пациентов пьет дома лекарства, а кто не пьет, невозможно.