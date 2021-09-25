На ВДНХ запустят первый парковый беспилотник «Smart шаттл»

Первый отечественный беспилотный автобус «Smart шаттл» представили 25 сентября на ВДНХ в рамках фестиваля «Техносреда». Фото: Алиса ТИТКО

Первый отечественный беспилотный автобус «Smart шаттл» представили 25 сентября на ВДНХ в рамках фестиваля «Техносреда». Представленный беспилотник - полностью российская разработка (машина, лидары, система управления). Он предназначен для парковых зон, передвигается со скоростью 20-40 км в час, имеет немного космический вид.

- Это пробный вариант. Как он должен выглядеть? Не знаем. Нам было важно создать полностью российский беспилотник. Не ставить компьютерную систему на базу какого-то авто, а сделать все самим. Конкретный беспилотник мы разработали, как автобус для парка, - рассказал kp.ru Пабло Итурралде, декан транспортного факультета Московского политеха, разработчик беспилотного автобуса «Smart шаттл».

- А есть еще какие-то идеи по использованию?

- Можно доработать эту модель и сделать грузовой беспилотник, можно сделать автобус для передвижения людей с ограниченными возможностями. В нем четыре посадочных места и возможность перевозки груза 450 кг. Автобус можно использовать для перемещения людей к объектам или для доставки еды. После шести часов зарядки он сможет проехать 120 км.

Для полной разработки первого российского беспилотного автобуса для парка потребовалось 20 млн рублей. Подобные модели будут продавать по 2 млн рублей.

Автобус-беспилотник предназначен для парковых зон, передвигается со скоростью 20-40 км в час, имеет немного космический вид. Фото: Алиса ТИТКО

- Беспилотник едет без водителя?

- Да. Он распознает объекты, знаки и путь благодаря программному обеспечению и сенсорам. Мы тестировали его уже на выставке «Армия» - катали на нем министров, тестировали в университете, а сейчас согласовываем, чтобы на территории «Технограда» ВДНХ. Нам интересно, чтобы он научился ездить в парке, для этого ему нужно научиться распознавать движение людей, - говорит Пабло Итурралде.

Подумали разработчики и о безопасности беспилотников - колеса защитили специальными плафонами от наезда на пешеходов. Если беспилотник разрядился, то достаточно всего 30 минут подзарядки, чтобы автобус возобновил поездку. Не исключено, что будет разработан и дополнительный сменный аккумулятор, но он обойдется не дешево - около 500 тысяч рублей.

На фестивале «Техносреда» разработчики Московского политеха также представили электромотоциклы, которые уже установили мировой рекорд на льду. Учения проходили на Байкале, где московский электробайк мог ехать со скоростью 210 км в час.