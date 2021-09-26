Погода в Москве 26 сентября – 3 октября 2021: Бабьего лета уже не будет, вместо него – золотая осень

Вместо бабьего лета в Москву придет золотая осень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ожидание бабьего лета в 2021 году похоже на неудачное свидание. Москвичи уже замерзли, и промокли, цветы пожухли, а все еще ждут и надеются – вдруг еще придет, просто задерживается?

Метеорологи в своих прогнозах погоды в Москве на 26 сентября – 3 октября: надежд не оставляют – не придет. Во всяком случае, в классическом варианте, когда неделю сияет солнце, на градусниках +20 и можно ходить чуть ли не шортах. Все сроки для настоящего бабьего лета уже прошли. После осеннего равноденствия наступила астрономическая осень, когда и атмосферные процессы другие, и световой день уже слишком короткий, чтобы солнце успело как следует прогреть воздух.

Это была плохая новость. Теперь — хорошая: потепление и ясная сухая погода в Москву все-таки придут. Совсем скоро, во второй половине следующей недели, под занавес сентября и в первых числах октября. Метеорологи Московского метеобюро и центра “Фобос” признают, что с терминами определиться сложно – то ли это совсем позднее, “старое” бабье лето, то ли ранняя золотая осень. Но как ни назови, а +15 и солнце – в любом случае лучше, чем дожди и ночные заморозки.

Прогноз Гидроментентра России на ближайшую неделю:

В воскресенье, 26 сентября, пасмурно и сыро, хотя и относительно тепло, днем +10...+12 градусов.

В понедельник, 27 сентября, тоже облачно и с дождями. Ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.

Во вторник, 28 сентября, ночью еще возможны небольшие дожди, температура +6...+8 градусов. Днем сухо, в облаках появятся просветы, но будет чуть прохладнее, чем накануне, +9...+11.

В среду, 29 сентября, облачно, с прояснениями, без осадков. Ночь холодная, в Подмосковье на грани заморозков, 0...+5. Днем потеплеет до +11...+13.

В четверг, 30 сентября, под утро 0...+5, днем +12...+14 градусов, переменная облачность, никаких дождей. Вот оно, начало то ли старого бабьего лета, то ли ранней золотой осени!

В пятницу, 1 октября, солнечно и сухо. Под утро +2...+7 градусов, днем +15.

В субботу, 2 октября, облаков на небе станет больше, при этом обойдется без осадков. Ночью 0...+5, днем +13.

В воскресенье, 3 октября, вновь возможны небольшие локальные дожди, но в целом они картину не испортят. Ночная температура +2...+7 градусов, днем +14.

По предварительным прогнозам, и следующая неделя, с 4 по 10 октября, будет солнечной, хотя и более прохладной.

Погожее начало октября нам обеспечат сразу два антициклона, объясняют синоптики центра “Фобос” - скандинавский и сибирский. Атмосферное давление будет очень высоким, порядка 760 мм рт. ст., так что гипертоники и другие метеозависимые москвичи могут и не особо порадоваться золотой осени. У них вероятны головные и сердечные боли, приступы мигрени, скачки артериального давления.