Троицкая линия метро в Москве: Станцию «Крымская» украсят светильники «чайки-паруса»

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

Новые станции московского метро постепенно из схематических планов на бумаге обретают зримые очертания в компьютерной графике. Уже сейчас можно увидеть, какой будет станция «Крымская» будущей Троицкой линии. Дизайн утвердила Москомархитектура.

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

Фишкой проекта станут парящие светильники «чайки-паруса» как напоминание о побережье Крыма. А над эскалаторами, на торцевых стенах, разместят две художественные композиции «Крым – связь времен от античности до наших дней». Их сделают в виде плоских графических элементов, которые поставят на небольшом расстоянии от фоновых рисунков. Изображения нанесут на алюминиевые сотовые панели, которыми украсят остальное пространство зала.

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

«В оформлении преобладают стальные цвета, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы – из светло-серого гранита с темными вставками».

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

На «Крымской» будет один наземный вестибюль, украшенный в том же стиле, как и станция. Для фасадов возьмут полированный мрамор с вставками из гранита и витражными конструкциями. При этом верхний ярус закроют алюминиевыми горизонтальными тонкими панелями. В павильон, кроме стандартного набора помещений (кассовый зал, эскалаторы и т.д.), также впишут здание эксплуатационного персонала.

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

ТТХ СТАНЦИИ

Где находится: в Донском районе столицы, между Севастопольским проспектом и Павелецким направлением железной дороги.

В чем польза: «Крымская» (рабочее название – «Севастопольский проспект») станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, которая разместилась около пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта. По проекту попасть на обе станции можно будет через общий вход.

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

СПРАВКА «КП»

Троицкая линия (рабочее название Коммунарская. - Прим.) фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Новая скоростная ветка пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Длина трассы - около 40 километров. На ней разместится 17 станций. При этом станции «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» станут пересадочными на МЦК. Полностью запустить Троицкую линию планируют в 2024 году.