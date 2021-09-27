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Авто27 сентября 2021 18:48

Водители «Ламборджини» и «Ролс ройсов» признаны самыми злостными нарушителями на дорогах в Москве

Разбираемся, почему владельцы люксовых авто не хотят ездить по правилам
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Разбираемся, почему владельцы люксовых авто не хотят ездить по правилам

Разбираемся, почему владельцы люксовых авто не хотят ездить по правилам

Фото: Shutterstock

Рейтинг самых дерзких, в самом дурном значении слова, марок автомобилей, владельцам которым просто плевать на правила дорожного движения составили в московском Департаменте транспорта. Составили и ахнули. Оказалось, что чаще всего обгоняют по встречной, едут на красный, словом, творят что хотят вовсе не герои анекдотов: джигиты за рулем «Лады Приоры», а машины, в которых одно колесо стоит дороже любого шедевра отечественного автопрома.

Читаешь марки, вошедшие в топ-10, и в глазах рябит от роскоши. «Бентли», «Феррари» и другие машины мечты, стоимостью от 5 миллионов и до бесконечности. Единственное исключение, затесавшийся на 8 позиции кореец «Киа».

Но почему чаще других нарушают правила именно владельцы дорогих «ласточек»? Выходит, известная всем гипотеза о том, что за рулем роскошной машины ее хозяин едет максимально спокойно от того что ему уже ничего и никому не нужно доказывать, у нас в Москве не работает?

- Первые три места рейтинга, это машины с мощностью от 500 лошадиных сил и выше. Их владельцы, как правило, это люди успешные, люди которым не сложно оплатить 10, 20, 30 штрафов в месяц. Эти суммы для них просто незначительны. А вот на 5 месте у нас спрятался «Генезис», самая популярная на сегодняшний день машина для перевозки чиновников. И тут тоже не удивлен. Сами госслужащие и их водители штрафы не платят и это вообще не их расходы. Вот вам и природа нарушений, - объяснил Антон Шапарин, вице-президент Национального Союза Автомобилистов.

Грешат на наемных водителей и другие эксперты.

- Владельцы авто из рейтинга чаще всего за руль сами не садятся. Эти люди могут позволить себе водителя и мало вероятно, что последнему будет позволено нарушать ПДД. Объяснение такой статистике, на мой взгляд, одно – парковка. Вероятно, большинство штрафов на люксовые машины выписаны за ожидание владельца в запрещенном месте: комфорт-то прежде всего. Что касается огромного количества гоняющих по Москве «Феррари», то нет и не было у нас такого, - прокомментировал Петр Шкуматов, лидер общества «Синих ведерок».

Уточним, список нарушений, вошедших в рейтинг, в Дептрансе не раскрывают. Ровно, как и принадлежность машин – нарушителей собственнику. Возможно, статистику всерьез подпортили сервисы аренды люксовых машин. Несмотря на дороговизну, за сутки использования «Феррари» , к примеру, придется выложить 30 тысяч рублей, в Москве желающие погонять находятся.

Фото: Дептранс Москвы

Фото: Дептранс Москвы

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