Новые места для прогулок в Москве: Световые фонтаны, скамейки-турбины и парусная лодка

Фото: mos.ru

В Москве - гулять! Красивых мест для отдыха и променада у москвичей становится все больше. Только что открылся парк на Павелецкой площади - с разноцветным танцующим фонтаном, амфитеатром, деревянными шезлонгами и «лунными» качелями с вечерней подсветкой. Еще несколько новых прогулочных зон с фонтанами одновременно появились и в других районах столицы.

- В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства провели масштабное комплексное благоустройство кварталов и общественных пространств, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Порядок навели на более чем пяти тысячах объектов. Среди них - набережные острова Балчуг, вылетные магистрали - участки Ленинского проспекта, проспекта Андропова, Звенигородского шоссе; улица Красная Пресня, территории возле новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро. В столице созданы новые прогулочные зоны, уютные парки и скверы, где можно отдыхать и заниматься спортом.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что именно изменилось во время благоустройства.

ИГРАЕМ И ВЗЛЕТАЕМ

На севере города рядом с Амбулаторным прудом устроили пешеходное пространство с необычными лавочками в форме турбин двигателя самолета Як и тремя плавающими световыми фонтанами. Раньше на этой площадке находилась стихийная парковка. Теперь высадили прогулочную аллею, обновили спортивную и детскую площадки. Для детей разных возрастов открыли четыре игровые зоны. Рядом появились площадки для уличной игры в панна-футбол и занятий воркаутом, большой игровой мультифункциональный комплекс, качели-гнездо, карусели. А скамейки-турбины вместе похожи на взмывающий вверх самолет. Вечером их подсвечивают. Вдоль прогулочного маршрута дополнительно высадили более 80 деревьев.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ

На юге столицы на Черноморском бульваре теперь сверкает светодинамический фонтан в виде парусной лодки. Его собрали из двух фонтанов - классического и сухого, расположенного ниже уровня земли. Вечером струи воды окрашиваются в разные цвета с помощью художественной подсветки. Кроме того, на участке от Азовской улицы до Симферопольского бульвара обустроили детскую и спортивную площадки, места для тихого отдыха, обновили тропинки и дорожки, высадили кустарники, цветники и газоны. Вдоль пешеходных дорожек поставили новые фонари.

Фото: mos.ru

ПРИВЕТ ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

На западе Москвы в районе Дорогомилово вырос японский сад. Во дворах одного из кварталов между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческая появилось новое общественное пространство. Здесь заменили покрытие тротуаров и соседних проездов, обустроили дополнительные парковочные места и проложили прогулочные тропинки. Вокруг высадили более 1000 кустарников и 50 деревьев, разбили газоны, японский сад и цветники с многолетними растениями. Для любителей тихого отдыха открыли четыре зоны с садовыми диванами. Во дворах реконструировали старые и построили новые детские площадки, поставили качели, батуты и игровые комплексы. Рядом - многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и футбол, уличные тренажеры и навесы. В ближайшее время завершится монтаж фонтана.

ПЛАНЫ

Два известных фонтана - на Пушкинской площади и в усадьбе «Царицыно» - отремонтируют в ближайший год.

Во время капитального ремонта построенную в 1949 году водную чашу около памятника Пушкину полностью обновят. Весь комплекс немаленький - из трех частей с общим бассейном. Его размер - почти 30 на 11,5 метра. По проекту в нем заменят гидроизоляцию, покрытия днища и стенок, заново остеклят световые фонари, поставят гранитный бортовой камень по периметру чаши, заполнят швы герметиком. Под фонтаном отремонтируют также насосную станцию. В ней поменяют двери, системы водоподготовки с насосами и контуром очистки, трубы отопления и сети связи, поставят видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию. Потом перед запуском чашу фонтана наполнят. При этом вода будет проходить механическую очистку, дезинфекцию хлорсодержащим реагентом и обеззараживание УФ-установками.

Светомузыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», открытый в 2007 году, разместился на острове Подкова в акватории Царицынского пруда. Специалисты обновят дно и стены чаши, подпорные стены, электрощитовую, а также вентиляционную и разворотную камеры. Кроме того, заменят насосы. В самой чаше фонтана заделают трещины, загерметизируют и уплотнят швы бетонирования, а также проведут гидроизоляцию поверхностей всей конструкции. Крепления для воздушного купола, необходимого во время консервации фонтана на зиму, тоже приведут в порядок. Для подсветки вместо галогеновых светильников подключат современные светодиодные. А в системе звукоусиления заменят громкоговорители.