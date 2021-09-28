Для школы олимпийского резерва имени Гомельского построят спорткомплекс с бассейном

Фото: stroi.mos.ru

Будущих чемпионов скоро смогут воспитывать тренеры на новой площадке в районе Бибирево на северо-востоке столицы. Спортивный комплекс с бассейном сейчас строится на улице Лескова для государственного профессионального образовательного учреждения «МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского»Москомспорта.

«Специалисты завершили демонтаж опор наружного освещения и вынос ливневой канализации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, подходят к завершению работы по прокладке наружного водопровода, выполняется монтаж металлоконструкций, устройство внутренних перегородок. В цокольном этаже ведутся черновые отделочные работы».

По его словам, до конца месяца строители приступят к отделке фасадов. В их дизайне сочетаются контрастные по цвету и фактуре витражные окна с декоративными алюминиевыми ламелями. Для облицовки основным материалом выбрали керамические панели белого и терракотового цвета. Интерьеры здания выдержаны в пастельных тонах. А вестибюль украсит художественное панно.

Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

Общая площадь спорткомплекса - около 7 тысяч квадратных метров.

Внутри разместятся три спортивные зоны:

- большой игровой зал;

- тренажерный зал;

- бассейн с чашей размером 25 на 16 метров.

Рядом - раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, места для хранения инвентаря.

Вокруг здания во время благоустройства высадят деревья, кустарники и газоны, поставят скамейки, фонари и урны.