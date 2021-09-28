В зале нового спорткомплекса в Текстильщиках уложат полы из канадского клена

На юго-востоке столицы продолжается строительство спорткомплекса для одной из ведущих волейбольных школ Москвы - школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках. Фото: stroi.mos.ru

На юго-востоке столицы продолжается строительство спорткомплекса для одной из ведущих волейбольных школ Москвы - школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках. Пока учебное заведение не обзавелось собственным зданием, занятия проходят в разных спортзалах на востоке и юго-востоке города. После новоселья спортсмены получат оснащенную по самым высоким стандартам площадку. Это касается в том числе и материалов, используемых в проекте.

«Напольное покрытие спортивного зала сделают из массива канадского клена, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Это экологически чистый натуральный материал, который отличается прочностью, износостойкостью и долговечностью».

По его словам, массив канадского клена применяется в игровых залах мирового уровня, где, например, проходят матчи высших лиг. Его особенностью, помимо высоких качественных характеристик, также является хорошая амортизация, что положительно влияет опорно-двигательный аппарат подрастающих спортсменов.

Сейчас на стройплощадке идет установка витражных конструкций, а также завершается монтаж несущих металлоконструкций покрытия будущего спортивного зала. Кроме того, строители приступают к устройству кровельного покрытия и наружных сетей водоснабжения здания. Полностью работы планируют завершить в 2022 году.