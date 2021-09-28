Москвичи забыли о масках: в столице усилили контроль в магазинах и кафе

С 28 сентября в магазинах и местах общепита Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Алиса ТИТКО

От пандемии устали все, хочется скорее вернуться к привычному образу жизни - ходить в магазины, кафе, кинотеатры без масок. Но пока рано расслабляться. Только за последние сутки в Москве выявили 2541 заболевшего коронавирусом. С 28 сентября в магазинах и местах общепита Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима.

- В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предупреждения. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно, - сказал глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк.

За нарушения мер профилактики COVID-19 предпринимателей будут наказывать - штрафы до 1 млн рублей, а то и вовсе закрывать предприятия на три месяца. "КП" решила посмотреть, как сейчас работают торговые центры и кафе.

За нарушения мер профилактики COVID-19 предпринимателей будут наказывать - штрафы до 1 млн рублей, а то и вовсе закрывать предприятия на три месяца. Фото: Алиса ТИТКО

Торговые центры могут закрыть до 2022 года

Из-за нарушения масочного режима на три месяца могут закрыть сразу два крупных торговых центра: "Метрополис" и "Атриум". Покупатели снимают маски сразу же после входа в магазин, а продавцы носят защитные средства на подбородках.

- В ходе рейдов в торговых центрах большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, - сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Из-за нарушения масочного режима на три месяца могут закрыть сразу два крупных торговых центра: "Метрополис" и "Атриум". Фото: Алиса ТИТКО

Еду в торговый центр "Охотный ряд" на Манежной площади, чтобы посмотреть, как здесь соблюдают масочный режим.

- Девушка, вашу руку. Хорошо, 36,6, проходите, - говорит охранник на входе.

И сразу же встречаю девушку без маски. На лавочке сидит парень, уткнувшись в телефон - тоже без маски. Продавцы частично в масках.

- У вас маска на подбородке, - говорю продавцу в ювелирном отделе.

- Дышать сложно. Еще и жарко в торговом центре, - отвечает она и натягивает маску на нос.

Покупатели снимают маски сразу же после входа в магазин, а продавцы носят защитные средства на подбородках. Фото: Алиса ТИТКО

В магазине с обувью девушка интересуется, почему так цены выросли.

- Кризис, - говорит ей продавец и просит надеть маску.

- Да-да, - говорит девушка и отходит в сторону.

- Девушка, если у вас нет своей, то возьмите при входе чистую. Это бесплатно.

Бесплатные маски есть далеко не во всех магазинах, но это и не обязательство. Скорее забота предпринимателей. Как правило, маску нужно иметь свою.

В сети кондитерских-кулинарий "Брусника" предлагают купить маску за 7 рублей. Кстати, если при себе не оказалось маски, то купить за 5 рублей можно в любой кассе метрополитена.

Подхожу к ресторану быстрого питания "Макдональдс" на Новом Арбате, а там небольшая очередь.

- Говорят, что разводят потоки. Чтобы там не толпились возле кассы, - объясняет девушка.

На входе померяли температуру, проверили наличие маски, предложили тут же воспользоваться санитайзером. В самом ресторане люди снимают маски, когда тяжело дышать или за столами.

В книжном магазине "Москва" на Тверской улице при входе предлагают воспользоваться санитайзером прежде, чем начать осмотр книг и журналов.

Сотрудники ОАТИ после рейда сделали заключение, что администрация "Гагаринского" не принимает исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Фото: Алиса ТИТКО

Как проходят рейды с ОАТИ

В торговый центр "Гагаринский" мы приехали с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и правоохранительными органами. Это они ежедневно проводят рейды и следят за соблюдением масочного режима.

На что сразу обращаем внимание - при входе не ведется измерение температуры у посетителей, никого не просили надеть маски. По наблюдением около 50% покупателей шли без масок, у остальных она либо вообще отсутствовала, либо была на ухе, на подбородке, но не закрывала органы дыхания (нос и рот).

- Мы будем фиксировать нарушения - делать фото покупателей и продавцов без масок, - сказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Посетители не надевали маски, даже когда видели издалека сотрудников ОАТИ и МВД.

- Надевайте все маски, - передал по рации охранник магазина "Ашан".

Но покупатели продолжали выбирать сыр и конфеты, не надевая средства защиты.

- Молодые люди, находясь в торговом центре, вы должны соблюдать масочный режим, - сказал покупателям главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Один надел, а у второго при себе не было маски и он попытался уйти. Но тогда сотрудники МВД попросили предъявить документы.

- Держите маску. Но больше не нарушайте, - посоветовали покупателю.

Сотрудники ОАТИ после рейда сделали заключение, что администрация "Гагаринского" не принимает исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

- В ходе проведения рейда совместно с сотрудниками МВД было зафиксировано большое количество посетителей, которые находились без средств индивидуальной защиты. К тому же на кассах в отдельных магазинах проходило обслуживание покупателей без масок, либо с масками одетыми ненадлежащим образом (на подбородке), - сказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

За выявленные нарушения владельцу торгового центра грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека штраф может быть увеличен до 1 млн рублей, либо весь торговый центр закроют на срок до трех месяцев.

После того, как сотрудники ОАТИ покинули торговый центр увеличилось количество аудио сообщений о необходимости соблюдать масочный режим, а на входе появилась коробка с одноразовыми масками для посетителей.