Новые спорткомплексы Москвы: Ковры - борцам, скалодром - экстремалам

В блоке самбо витражи тренировочного зала смонтированы на 95 процентов. При этом практически завершились кровельные работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее десятилетие в городе появились сотни новых мест для тренировок.

- У каждого москвича должна быть возможность для занятий спортом рядом с домом, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новые спортивные сооружения так же важны для города, как социальные объекты - школы, детские сады и поликлиники. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в итоге и увеличении продолжительности жизни.

Среди «премьер» - уникальный центр современного пятиборья в районе Северный, ВМХ-велодром в Печатниках, спорткомплекс для инвалидов в Коломенском проезде. Мы узнали у специалистов Депстроя, что еще построят для горожан в ближайшее время.

В тренировочном зале блока самбо монтируют обходные мостики для обслуживания инженерных сетей после того, как их закроет зеркальный перфорированный потолок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр самбо и бокса в «Лужниках»

Здание в 7 этажей (+1 подземный) разделят на две части под одной крышей - для самбо и для бокса. Но вход, тренировочные залы, парковки и все остальное в каждой части будут отдельные.

По переднему фасаду продолжается монтаж стеклофибробетонных панелей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Круглый год здесь смогут заниматься любители и профессионалы, в том числе спортсмены из олимпийского резерва. Комплекс может принимать и крупные соревнования мирового уровня.

В основных зрительных залах начался монтаж негорючих акустических матов. В дальнейшем они позволят проложить инженерные коммуникации. Фото: Иван МАКЕЕВ

На площади 45,6 тысяч квадратных метров разместят все, что нужно для силачей и борцов, и даже музей самбо. Для посетителей и спортсменов - залы для соревнований и занятий, VIP-ложи, бассейны, спа-зона, сауна и хаммам, медцентр, фудкорт и многое другое. Цокольный этаж отдадут подземному паркингу на 108 машино-мест.

В ближайшее время приступят к монтажу подсистемы уличного медиаэкрана. А в октябре начнется монтаж уже самих медиа-поверхностей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одна из особенностей здания - наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом. Такая конструкция позволит наблюдать за спортивными тренировками даже с улицы.

На улице специалисты прокладывают наружные инженерные коммуникации и готовятся к врезке в теплосеть для того, чтобы отапливать строящееся здание по временной схеме этой зимой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уникальность строящегося комплекса в Лужниках в том, что он не имеет аналогов в мире по своему многофункциональному наполнению. Здание полностью отвечает требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо.

Когда построят: до конца 2021 года.

Картинки центр самбо и бокса «Лужники» - https://stroi.mos.ru/stadiony-moskvy/sportkomplieks-luzhniki/rekonstrukciya-stadiona-luzhniki-1-dvoriets-edinoborstv

А В ЭТО ВРЕМЯ

- В сентябре около метро «Тушинская» завершилось строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Красный Октябрь» Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа столицы. В четырехэтажном здании разместились два бассейна - взрослый и детский, игровой универсальный зал, тренажерные зоны, медкабинет, буфет с обеденным залом на 36 мест, фитобар, судейские, тренерские и другие помещения. Вокруг комплекса провели благоустройство и озеленение, а также создали крытую стоянку для спецтехники.

Фотогалерея Красный Октябрь - https://stroi.mos.ru/gallery/3107

- До конца 2021 года построят футбольное поле на улице Паустовского в районе Ясенево. Газонное покрытие - с подогревом, то есть можно играть круглый год. Трибуны для зрителей, включая сектор для инвалидов, рассчитаны на 498 мест. Рядом разместят раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс, а также административно-бытовой блок.

Фото: www.mskagency.ru

- Скоро на Ангарской улице на севере Москвы запустят новую площадку для любителей экстрима. Строительные работы завершатся в 2021 году. Реконструкция BMX-велодрома* проводится для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта. Здесь проложат новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами, четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, рассчитанными на спортсменов разного уровня подготовки. На этой площадке можно будет проводить тренировки и районные соревнования.

* BMX-велодром - велосипедный мотокросс или BMX-рейсинг - одна из дисциплин велоспорта. Для нее используется тип велосипеда BMX.

- В начале 2022 года на востоке столицы в районе Гольяново на Алтайской улице начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. В нем появится два бассейна длиной 25 и 10 метров, последний - для обучения детей плаванию. Кроме того, здесь будут работать тренажерный зал, буфет, административные и технические зоны. Для отделки фасадов используют алюминиевые панели. Архитектурный облик станет отличительной особенностью комплекса.

- Осенью 2022 года на юго-востоке столицы рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Некрасовка» откроется спорткомплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет не только тренироваться всем желающим, но и устраивать соревнования по четырем видам спорта - от хоккея и плавания до шахмат и мини-футбола.

Внутри - 12 секций для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бассейн, крытый каток, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем, бассейн, зал для сухого плавания.

ЦИФРЫ

Всего до 2024 года построят 37 спортивных объектов в различных округах столицы.

Cегодня в Москве за счет городского бюджета одновременно строят 16 спортивных объектов общей площадью более 157 тысяч квадратных метров. Среди них - два футбольных поля, три ФОКа, 4 спорткомплекса, легкоатлетический манеж, BMX-велодром, Ледовый дворец, бассейн. Кроме этого, идет реконструкция футбольного стадиона «Москвич», строительство Центра бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники» и развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».