Флаконы от шампуня и пакеты: как делают эко-лавочки в Москве

«КП» побывала на производстве современной уличной мебели Фото: Иван МАКЕЕВ

Сортирующих мусор людей становится больше, и это не может не радовать тех, кто пытается перерабатывать пластик и полиэтиленовые пакеты. В столице научились делать эко-лавочки, которые уже украшают школьные дворы. Корреспондент «КП» побывала на производстве и узнала, как из пластмассовых пробок и бутылок создают уличную мебель.

Пакеты измельчают – готовят лавочку

Впервые экологические лавочки я увидела в сквере московской школы в Шипиловском проезде. Обратила внимание на табличку «Эта скамья сделана из 6604 б/у пакетов». Никогда не понимала, как из использованных пакетов, крышек и бутылок можно что-то сделать?

- Вот езжай посмотри, а то тебе не сильно нравится дома сортировать мусор. А ведь мы скоро все «утоним» в пластике – каждый день выбрасываем бутылки от молока и йогуртов, коробки от пирожных, а сколько бутылочек от гелей для душа, лосьонов и моющих средств, - говорит подруга.

Современные эко-лавочки делают в промзоне возле станции метро «Нижегородская». Заходим в цех «Умная Sreda Москва» с высокими потолками. В углу несколько больших тюков.

- Это мы купили полиэтиленовые пакеты. Их еще предстоит измельчить, - рассказывает Александр Пикалов, управляющий филиалом «Умная Sreda Москва».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Измельчить, а потом? Как из пакетов сделать лавочки?

- На самом деле, подходят не только пакеты, но и пластиковые флаконы от шампуня, крышки, бутылки, ящики от фруктов. Пластик измельчается в крошку и потом смешивается с песком. Полученную массу отправляем в печь, где при температуре 275 градусов она будет обработана. На выходе получаем однородный «пластилин» серого цвета.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Наблюдаем, как из печки достают материал. Напоминает тесто. Мастер начинает его месить.

- Так нужно сделать, чтобы выгнать лишний воздух. А потом сразу отправляем под пресс. Потом еще нужно, чтобы материал остыл. Под заказ лавочку можем сделать за пару дней, - говорит мастер Сергей.

Полученные детали напоминают дерево, но они тяжелые. Мастера собирают при нас лавочки. Несколько минут и я уже сижу на свежеиспеченной эко-скамейке. Фантастика.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожизненная гарантия и морозоустойчивость

Эко-лавочку сложно сдвинуть с места – весит около 130-150 кг. Создатели говорят, что это преимущество – такие скамейки не украдут из парка или дачного участка. При этом выглядят они точь-в-точь как деревянные, но не горят, не выгорают и не деформируются.

- На выходе же получался серый материал, а мы видим коричневые лавочки…

- Мы можем при производстве добавить пигмент. К тому же детали можно покрасить в любой цвет. Для детских площадок мы делали разноцветные скамейки и сидения для качелей, - говорит Александр Пикалов, управляющий филиалом «Умная Sreda Москва».

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А морозную и влажную московскую погоду выдержат?

- Да, они более устойчивые к влаге и морозным погодным условиям. Дерево, например, поглощает влагу, происходит кристаллизация при влаге и снежной погоде. Наши лавочки на 100% защищены от гниения и выдерживают до -60 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А если скамейка все-таки сломается?

- Мы выдаем пожизненный сертификат гарантии – если что-то случится с вашей лавочкой, мы поменяем ее на новую.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Хватает сырья для производства?

- Тут как раз есть проблемы. Все же не так много людей сортируют мусор. Мы покупаем пластик на сортировочных заводах по 55-60 рублей за килограмм, еще берем крышечки, которые собирают в детских домах. Здесь получается не только экологическая тема по переработке пластика, но и помощь детям, которым на вырученные деньги купят инвалидные кресла и игрушки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Производители экологической уличной мебели работают в Москве всего полгода, но постоянно расширяют ассортимент. Причем подсказывают сами москвичи. Так под заказ изготавливают эко-диваны, эко-урны, эко-кашпо для цветов и формы для садовых участков.

В настоящее время получен проект на создание 12-метровой полукруглой лавочки, которая в ближайшее время появится на одной из площадей Москвы. Подобные лавочки также можно будет увидеть в торговых центрах, возле железнодорожных станций, во дворах новых жилых комплексов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Состав эко-лавочки:

- 100 кг песка,

- 345 метров стретч-пленки,

- 42 кг пластика (различные полиэтиленовые изделия, в том числе бутылки, крышки и пакеты).

Сколько стоит экологическая уличная мебель?

- экоскамья со столом для кофе – 24 890 рублей,

- лавочка без спинки – от 14 900 до 17 900 рублей,

- лавочка со спинкой – от 16 900 до 19 900 рублей,

- парковый диван-скамья – от 29 700 рублей,

- урна – от 11 900 до 18 500 рублей,

- декоративные уличные кашпо – от 15 900 рублей.