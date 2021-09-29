Нарушения в строительстве находит искусственный интеллект

Искусственный интеллект в автоматизированном режиме выявляет строительные работы не только в стадии активных строек, но и в стадии подготовки Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект по использованию искусственного интеллекта для выявления признаков нарушений в земельно-имущественной сфере стартовал в 2020 году. Благодаря ему массив снимков, полученных с квадрокоптеров и камер городского видеонаблюдения анализируется не человеком, а специальной нейронной сетью, разработанной совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Нейросеть анализирует на предмет нарушений до 40 тысяч фотографий за один час, - отметил заммэра. - Искусственный интеллект в автоматизированном режиме выявляет строительные работы не только в стадии активных строек, но и в стадии подготовки, например, на этапе парковки строительной техники и установки ограждений. В 2020 году благодаря применению нейронных алгоритмов количество обнаруженных нарушений увеличилось до полутора тысяч, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года».

После обработки фотоснимков программные алгоритмы используют городские информационные системы, из которых собирают данные о земельных участках и объектах некоммерческой недвижимости. После этого инспекторы, уже оснащенные необходимыми сведениями о зафиксированных признаках нарушений и имеющие всю необходимую документацию на объекты недвижимости, проводят выездную проверку.

«Москва уже не первый год использует искусственный интеллект для решения городских задач – особенно в тех отраслях, где необходим постоянный контроль и оперативное выявление нарушений, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - Это повышает скорость и эффективность работы городских служб, и в результате Москва становится еще более комфортной для жизни».

Сегодня технологии искусственного интеллекта применяются в каждом шестом городском проекте. В перспективе направления применения ИИ будут расширяться.

«В октябре 2019 года принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России на период до 2030 года, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Это способствовало организации системной работы по внедрению искусственного интеллекта во всех сферах городского развития. В земельно-имущественной сфере применение новых технологий направлено на профилактику и выявление правонарушений».

Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы планируют продолжить совершенствовать работу алгоритмов искусственного интеллекта и других технологических решений.