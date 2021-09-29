Пьяный скалолаз забрался под крышу аэропорта "Внуково"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Международном аэропорту "Внуково" вечером 29 сентября пытаются безопасно спустить экстремала на землю. Странного пассажира заметили после того, как он стал издавать звуки сверху. Люди, ожидающие самолеты, подняли голову вверх, а там на высоте 30 метров то ли скалолаз, то ли сумасшедший.

- В столичном аэропорту "Внуково" завелся скалолаз. Летит в горы и не дождался очередного восхождения? - рассуждают в соцсетях.

- Похоже, что он пьян.

Сотрудники аэропорта не распознали в нем своего коллегу, а на должность "скалолаз" никого не принимали. Несколько звонков начальству и администрация аэропорта стала собирать вокруг пассажира всех: оперслужбы, психолога, врачей. Задача номер один - безопасно спустить экстремала на землю.

- В терминале А пассажир забрался вверх по металлическим конструкциям. По какой причине - мы не знаем. Адекватность его состояния установят специалисты соответствующих служб. На месте уже работают представители службы авиационной безопасности АО "Международный аэропорт "Внуково" и ЛОВД во Внуково, а также сотрудники МЧС и скорой помощи, - рассказали kp.ru в пресс-службе "Внуково".

- Планируете его снимать?

- На данный момент предпринимаются все меры, чтобы спустить экстремального пассажира с опасной высоты.

- Сам аэропорт работает, рейсы выполняются?

- Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.

По данным kp.ru, мужчина является уроженцем иностранного государства, говорит на испанском. Пассажиры свидетельствуют, что перед инцидентом он выпивал в кафе. Причины, по которым иностранец устроил такой перфоманс, пока не известны.