«Тепло на станциях, прохлада в вагонах: Максим Ликсутов рассказал о подготовке метро к зиме

Зимой в метро не замерзнем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московское метро готовится к зиме: в вестибюлях стало теплее, а в вагонах прохладнее. На входах в вестибюли уже начали устанавливать вторые двери, которые в холодное время года помогают защитить пассажирскую зону от ледяного воздуха. Всего до конца октября планируется установить 5 тысяч таких дверей.

- Московский транспорт ежегодно проводит две большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов: лету и зиме, - рассказал глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. - Мэр Москвы поручил нам сделать его комфортным для каждого. В преддверии зимних холодов проводится проверка и подготовка всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой.

Сотрудники метрополитена уже проверили тепловые сети и промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из метро. А кондиционеры в поездах перевели на зимний режим, снизив на несколько градусов температуру в вагонах.

- Особое внимание уделяется поддержанию комфортной температуры для пассажиров как на наземном городском транспорте, так и в метро и МЦД, - отметил Максим Ликсутов. - Например, уже сейчас кондиционеры во всех поездах метро работают в зимнем режиме - пассажирам комфортно даже в теплой одежде.

Если в офисе или в квартире достаточно включить отопление, и батареи нагреют помещение всего за пару часов, то в метрополитене сохранение тепла – это масштабный комплекс мер. Подготовка к новому зимнему сезону начинается еще весной, когда все тепловые пункты метро начинают проходить техническое обслуживание. Всего в столичной подземке более 290 теплоподстанций, обогревающих каждую станцию метрополитена. В отопительный сезон температура регулируется автоматически, с помощью установленных на улице тепловых датчиков. Чем выше градус на улице, тем меньше подается тепла на станции метро. Такой подход позволяет существенно экономить тепловую энергию.

В морозы теплая температура воздуха в вестибюлях всех станций поддерживается с помощью отопления и воздушно-тепловых завес. Ими оборудованы входы и выходы на каждой станции подземки. Каждый пассажир наверняка замечал, как при входе в метро его обдает теплой волной. Специальные вентиляторы нагнетают теплый воздух и отсекает холодный, не давая ему проникнуть на станции.

Своя система подогрева есть даже у лестничных сходов метро, ведущих с улицы в переходы. Ступеньки нагреваются с помощью электричества либо труб с горячим теплоносителем. Такой подогрев в морозы предотвращает образование наледи.

За «погоду» на станциях отвечают сотрудники лаборатории микроклимата московского метро. Каждый день они проводят мониторинг температуры на станциях и следят, чтобы люди не мерзли в вестибюлях, а в вагонах чтобы не было слишком жарко. Если температура в транспорте вдруг покажется вам некомфортной, можно сообщить об этом на горячую линию по номеру 3210 (с мобильного) или написать в чат-бот Департамента транспорта.