Три человека погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Ранним утром 1 октября в районе деревни Котово Истринского района случилась авария. На 60-м километре трассы М-9 машина сбила пешехода.

— Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. В результате погибли три человека и еще двое пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Погибшие — это сам пешеход и двое пассажиров иномарки. Все взрослые люди. Машина восстановлению уже не подлежит. Колеса раскиданы по разным частям магистрали, а кузов будто побывал в промышленном кузнечном прессе. На место выезжал пожарный расчет. Тушить возгорание не потребовалось, но спасателям пришлось деблакировать раненных из помятого авто.

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Предположительно, погибшим пешеходом был сотрудник заправки. На этом участке трассы расположены две АЗС одной сети, но пешеходного перехода между ними нет.