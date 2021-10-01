Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 9:00

Три человека погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пешеход выбежал на дорогу: погиб он и два человека в машине
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Ранним утром 1 октября в районе деревни Котово Истринского района случилась авария. На 60-м километре трассы М-9 машина сбила пешехода.

— Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. В результате погибли три человека и еще двое пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Погибшие — это сам пешеход и двое пассажиров иномарки. Все взрослые люди. Машина восстановлению уже не подлежит. Колеса раскиданы по разным частям магистрали, а кузов будто побывал в промышленном кузнечном прессе. На место выезжал пожарный расчет. Тушить возгорание не потребовалось, но спасателям пришлось деблакировать раненных из помятого авто.

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Водитель автомобиля BMW на трассе «Балтия» совершил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Предположительно, погибшим пешеходом был сотрудник заправки. На этом участке трассы расположены две АЗС одной сети, но пешеходного перехода между ними нет.

Легковушка сбила пешехода в Подмосковье и перевернулась
ДТППроисшествия: ДТП