Ученица рассказала о причинах стрельбы у школы в Москве: "Отец заступился за дочь"

Мужчина задержан. Известно, что он работает неподалеку в автосервисе. К школе он примчался после звонка своей дочери Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайту kp.ru стали известны подробности стрельбы у школы на северо-востоке Москвы. Напомним, вчера вечером на Палехской улице в Ярославском районе задержали 51-летнего мужчину. Как стал известно, после конфликта с группой молодых людей у забора школы 1374 он открыл стрельбу из травматического пистолета. А потом спокойно дождался приезда сотрудников полиции.

Мужчина задержан. Известно, что он работает неподалеку в автосервисе. К школе он примчался после звонка своей дочери - десятиклассницы по имени Света (имя изменено).

Нам удалось поговорить с ученицей школы, которая видела, с чего начался этот конфликт и чем закончился.

- Света и другие девочки время от времени обсуждают, какие у кого парни и все такое. Иногда шутят, - говорит девушка. - Бывают, конечно, и жестоковатые шутки, но на этот раз, я считаю, Света не виновата. Одна ее одноклассница встречается с приезжим парнем, он с Кавказа. У нас недалеко от школы находится «Бургер Кинг» и около него постоянно тусуются молодые приезжие ребята, которым по 22-23 года. Мимо них спокойно не пройдешь - к девчонкам постоянно цепляются, кричат вслед. Как им кажется - «оказывают знаки внимания». И вот Света в разговоре с той девушкой что-то сказала в шутку про приезжих. А та пожаловалась своему парню.

Разбираться с 16-летней школьницей товарищ с Северного Кавказа (который как минимум лет на 5 старше) пришел в компании еще двух кунаков.

- Свету вызывали на разговор за забор школы. И этот парень сразу схватил ее за шею и сильно прижал к забору. Сказал: если что-то еще про меня скажешь, убью! Другие ее жестко толкали и кричали.

По словам очевидцев, девушка расплакалась, пыталась отбиться. Но никто на помощь не пришел. Побоялись. Хотя за происходящим наблюдали несколько десятков старшеклассников. В какой-то момент девушке удалось вырваться. Она пошла домой (это буквально по соседству), пожаловалась отцу. И тот кинулся к школе.

- Он подошел к парням, начал на них кричать - заступился за дочь. А они втроем начали его окружать. Поэтому он выстрелил из пистолета в воздух. После этого они успокоились.

Известно, изъятый у мужчины пистолет - травматический, официально зарегистрирован.

- Полиция приехала быстро и те парни начали просто уходить, как будто они не причем, не участвовали в потасовке, - продолжает наша собеседница. - Остался только папа Светы. А та девушка, чей парень напал на Свету, стала одной из свидетельниц. Она насочиняла, будто Светка оскорбляла по национальному признаку других девочек и их нерусских парней. Но такого не было. На самом деле речь шла только об одном конкретном парне.

Проверку проводит Следственный комитет.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Что за это будет?

- Ситуация, в целом, явно не криминальная, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Отец школьницы выполнил абсолютно все действия, предусмотренные законом «Об оружии»: выстрелил в воздух в целях обеспечения своей безопасности, после чего остался до прибытия сотрудников полиции. Это - признаки правомерности использования травматического оружия. Хулиганство тут не усматривается.

Что касается молодых людей, то степень их ответственности можно будет определить в ходе проверки обстоятельств конфликта: если школьнице были причинены телесные повреждения, либо в ее адрес была высказана угроза убийством, которую девушка восприняла реально (разлет наказания - от обязательных работ до 2 лет, - Авт.), вполне возможно, что хулиганам светит судимость. Впрочем, лишение свободы горячим юношам, точно не грозит, потому что такие правонарушения являются преступлениями небольшой тяжести.

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