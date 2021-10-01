Все уличные фонтаны в Москве начали закрывать на зиму

Сезон работы фонтанов в Москве по традиции завершился сегодня, 1 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон работы фонтанов в Москве по традиции завершился сегодня, 1 октября. Хотя на улице еще не очень холодно и порой даже солнечно, в этом году коммунальщики решили не затягивать с отключкой водных украшений. Напомним, прошлой осенью столичные фонтаны работали до 10 октября из-за необычайно теплой погоды. Тогда воздух нагревался аж до плюс 17. Теперь обошлось без аномалий, и поэтому сегодня стартовала подготовка фонтанов к зиме.

«После того, как все городские фонтаны выключены, специалисты промывают их со специальным раствором и приступают к их консервации, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают зимой с помощью специальных конструкций».

Хотя на улице еще не очень холодно и порой даже солнечно, в этом году коммунальщики решили не затягивать с отключкой водных украшений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К примеру, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты. Светодинамический фонтан в парке Царицыно будет единственным в Москве, закрытым специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью разбирают. А сухие фонтаны в парках и на площадях прячут под экранами.

Одним из первых сегодня в центре Москвы отключили исторический фонтан на Театральной площади.

«На его консервацию уйдет четверо суток, - объяснил заместитель начальника участка ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов. - За это время специалисты проведут промывку фонтана, обработку моющими средствами, демонтаж струеобразующих элементов и фонарей подводной подсветки, а также необходимые технические работы. Через двое суток поставим небольшие укрытия. Это будут плоскостные металлоконструкции, которые закроют декоративные бронзовые решетки на дне чаши фонтана».

Теперь обошлось без аномалий, и поэтому сегодня стартовала подготовка фонтанов к зиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, консервацию всех городских фонтанов планируют завершить в ближайшие три - четыре недели. За зиму в каждом из них проверят и при необходимости отремонтируют насосы, фильтры, системы управления подсветкой и безопасности коллекторов, сделают профилактику всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Напомним, сегодня в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Вновь их включат 30 апреля 2022 года.