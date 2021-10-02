В Москве водитель дорогого спорткара попал в жуткую аварию и сгорел заживо

Все, что осталось от элитного спорткара. Фото: стоп-кадр видео

Очередное ДТП с участием элитного спорткара «Ауди R8». Эта модель была создана для кольцевых гонок (разгоняется до 100 км/ч за 4,6 сек). Она оснащена стальным каркасом безопасности - на случай столкновения или переворота машины. Однако на дорожный отбойник такая защитная конструкция не распространяется. А учитывая высокую скорость, с которой ехал водитель «Ауди R8», тем более.

Автомобиль от удара вспыхнул и буквально разлетелся на куски (есть видео с камеры наблюдения).

Как сообщили в столичном Дептрансе, это произошло в субботу ранним утром в районе дома №62А на улице Нижние Мнёвники на западе Москвы (недалеко от парка «Фили»).

Автомобиль от удара вспыхнул и буквально разлетелся на куски. Фото: Дептранс Москвы

- Автомобиль наехал на препятствие и загорелся, - говорится в официальном сообщении.

Шансов выжить в такой аварии у гонщика практически не было. Двигатель немецкой машины вырвало с корнем и отбросило в сторону. Обломки разбросало по всем четырем полосам дороги. В связи с этим движение на этом участке (в сторону области) в четыре часа утра было временно затруднено. Проезжая часть освободилась в 05.53.

Водитель «Ауди R8» в салоне находился один. Очевидцы, которые снимали последствия ДТП на видео, даже не смогли определить, где может находиться тело погибшего. Потому как иномарка превратилась в груду металла, разбросанного по проезжей части.

Добавим, что стоимость такой машины составляет около 11 млн рублей.