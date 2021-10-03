Погода в Москве 3 - 10 октября 2021: Рекордно высокое атмосферное давление, солнце и никаких дождей

Москвичей порадует золотая осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь в Москве начался с рекорда - правда, не по температуре, а по атмосферному давлению. В субботу, 2 октября, давление в Москве повысилось до 763 мм рт.ст. Прежний максимум для этой даты, 760,7 мм рт.ст., держался с 1975 года.

В ближайшие дни атмосферное давление продолжит расти, предупреждают синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 3 - 10 октября. И вплоть до пятницы, 8 октября, будет держаться на экстремально высоком уровне, 765 - 768 мм рт.ст. Так что могут быть побиты ещё несколько суточных рекордов, считают специалисты Московского метеобюро. А их коллеги из центра «Фобос» приводят наглядное сравнение: если вырыть в земле шахту глубиной 220 метров (в такую полностью поместится, например, гостиница «Украина», а от главного здания МГУ будет торчать только шпиль) и спуститься на дно такой шахты, там как раз и будет давление 767 - 768 мм рт. ст. - при условии, что на поверхности нормальное. А сейчас мы все с вами словно на дне такой шахты!

И, кстати, столь долгий период крайне высокого давления сам по себе редкость. Нечто подобное наблюдалось в 1987 году, то есть почти 35 лет назад. Тогда рекорды по давлению фиксировались 5 дней подряд. Напомним, что речь идёт о суточных рекордах, то есть максимумах для конкретной даты.

Виноват в аномально высоком давлении гигантский антициклон, сейчас его центр расположен над Волго-Вятским районом. Благодаря ему и дождей уже несколько дней нет. И не будет всю следующую неделю.

Прогноз Гидрометцентра России такой:

В воскресенье, 3 октября, облачно, прояснениями, сухо и почти безветренно. В столице +8…+10 градусов, по области до +12.

В понедельник и вторник, 4 и 5 октября, на небе по-прежнему много облаков, при этом без дождей. По ночам 0…+5, днем +10…+12 градусов.

В среду, 6 октября, переменная облачность, без осадков. Классическая золотая осень! Под утро 0…+5 градусов, днём +10…+12.

В четверг, 7 октября, переменная облачность, сухо. Ночью в Подмосковье заморозки до -2, днём +11… +13 градусов.

В пятницу 8 октября, переменная облачность без осадков. Ночью +2…+7, днем потеплеет до +15 градусов.

В субботу, 9 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура +3…+8 градусов, дневная +8…+13.

В воскресенье, 10 октября, солнечно и сухо. Под утро +2…+7, днем +10…+15 градусов.

Какой будет погода в Москве в октябре 2021? Прогнозом до конца месяца поделились метеорологи центра «Фобос». Всю первую половину октября будет сухо и сравнительно тепло, на 1 - 2 градуса выше климатической нормы: по ночам +1…+6 градусов, днём +7…+12.

Во второй половине месяца погода резко изменится - станет пасмурной, дождливой и очень неуютной. По ночам -3…+2 градуса, днём +3…+8. Собственно, такой она и должна быть в это время года. После 20 октября возможен мокрый снег.