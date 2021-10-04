В упавшем под Москвой вертолете погибли юные брат и сестра: «Купили себе ночной полет»

Христина Кисель - дочь протоиерея Соликамской епархии Иоанна Киселя. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пассажирами упавшего под Москвой вертолета Robinson 44 оказались молодые туристы: парень и девушка. Напомним, что авария произошла около 20:00 в воскресенье, 3 октября 2021. Хеликоптер, за штурвалом которого сидел опытный пилот Александр Шапочкин, вылетел с аэродрома в Мячково. Сделав прогулочный круг, он возвращался на базу. Что произошло, сейчас выясняют следователи. Но «вертушка» рухнула в лес неподалеку от города Лыткарино, примерно в сотне метров от ближайших домов и двух километрах от аэродрома. Все трое - и пилот, и его пассажиры - погибли.

Как стало известно сайту KP.ru, 21-летние Семен Садков и Христина Кисель были двоюродными братом и сестрой, приехали в Москву из Пермского края.

- Молодые люди купили себе ночной полет, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах. - В течения часа пилот должен был показать им горящую огнями Москву, двигаясь вдоль МКАД (внутри «кольцевой» все полеты запрещены, - Авт.).

Сотрудники аэроклуба «Кондор-М», которому принадлежал разбившийся Robinson 44, пояснили следователям, что подобные "романтические" полеты для парочек приносят основную часть ежемесячных доходов. Фирма предлагает клиентам около десятка различных маршрутов, которые длятся от часа до двух. Стоимость полета по тарифу «Романтик» (помимо самого полета это фотосессия, фуршет, букет цветов и проч.) - от 16 до 55 тысяч рублей.

Погибший Семен Садков - сын известного в Соликамске предпринимателя, директора металлических изделий Серафима Садкова. Христина Кисель - дочь протоиерея Соликамской епархии Иоанна Киселя.

- И у Семена, и уж тем более у Христины верующие семьи, - рассказал «Комсомольской Правде» один из знакомых погибших ребят.

На сайте Соликамской епархии появился некролог:

«Архиепископ Зосима выражает глубокое соболезнование клирику Соликамской епархии протоиерею Иоанну Киселю и Садкову Серафиму Витальевичу, собственнику завода металлических изделий г. Соликамск, в связи с гибелью их детей. Упокой, Господи души усопших раб твоих. Дорогие братья и сестры, помолитесь о новопреставленных рабах Божьих Христине и Симеоне».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Предварительной причиной аварии мог стать отказ двигателя.

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