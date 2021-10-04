Под Звенигородом женщина переспала с пробравшимся в ее дом грабителем, а потом сдала его полиции

Скрыться грабителю-любовнику не удалось, его задержали прямо во дворе дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летняя Елена (имя изменено) отдыхала после тяжелого дня в своем доме под Звенигородом, кроме неё на территории больше никого не было. Женщина была расстроена проблемами в личной жизни и поэтому выпила немного вина.

Елена уже почти заснула, когда услышала шорох. Она открыла глаза и увидела перед собой молодого мужчину. Елена не испугалась и вместо того, чтобы вызывать полицию, стала разговаривать с незваным гостем. Мужчина показался ей довольно обаятельным, да и он сам не скрывал интереса к хозяйке дома. Очень скоро они оба оказались в постели, после чего уснули в обнимку.

Но, несмотря на радушный приём хозяйки дома, незваный гость не забыл о цели своего визита. И пока Елена спала, прошёлся по другим комнатам в поисках наживы. В одной из них мужчина обнаружил сейф, из которого забрал крупную сумму денег. Ночной визитёр уже собирался покинуть гостеприимный дом, но не успел. Оказалось, что хозяйка проснулась и, заподозрив неладное, уже вызвала полицию. Скрыться грабителю-любовнику не удалось, его задержали прямо во дворе дома.

— Был задержан с поличным 35-летний мужчина, родом из Армении, который проник в дом в г. Звенигород и похитил денежные средства в размере полумиллиона рублей. — сообщил источник kp.ru.

На грабителя уже завели уголовное дело, а похищенные деньги вернули владелице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обезглавленное тело мужчины найдено в Ногинске

Труп пролежал в доме около двух дней (подробности)