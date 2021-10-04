В Ногинске тренер отрубил брату голову самурайским мечом: «Он все время пил и не хотел работать»

Владислав Павлюхин, отрубивший брату голову, работает детским тренером по айкидо. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В подмосковном Ногинске расследуют жуткое убийство. В частном доме на улице Пугачева нашли тело мужчины. Без головы и рук. На первый взгляд, историю можно было принять за очередную дикую маргинальщину - убитый нигде не работал, зато сильно пил. То есть, вел асоциальный образ жизни. Вот только убили его и расчленили… мечом.

Дом, в котором родственники нашли тело, принадлежит его двоюродному брату Владиславу Павлюхину. Самого мужчины при этом в доме не было.

- В тот вечер он позвонил сестре и сказал, что внезапно очнулся где-то в лесу и ничего не помнит, - рассказал сайту KP.ru источник в правоохранительных органах. - Родные встревожились. Отправились домой к Павлюхину. А там расчлененный труп брата.

Владислава удалось задержать спустя несколько часов. Поначалу он заявил, что об убийстве ничего не знает. Но в итоге все-таки сознался.

- 46-летний убитый мужчина недавно освободился из тюрьмы, - продолжает наш собеседник. - Своего жилья нет. Денег нет. Из всей родни его согласился приютить только двоюродный брат Павлюхин.

Поначалу бывший ЗК сказал брату, что на воле ему хочется хорошенько погулять, а уж потом возвращаться к жизни, устраиваться на работу, снять квартиру. Но пьянки-гулянки явно затягивались. Мужчина постоянно клянчил деньги у брата, занимал у знакомых и съезжать явно не собирался. Так прошло несколько месяцев.

Сам Владислав Павлюхин (ему 45 лет) работает детским тренером по айкидо, человек в городе уважаемый.

- Вечером в воскресенье я пришел домой с тренировки, а он опять пьяный. И мы снова поссорились, - рассказал мужчина после задержания.

В какой-то момент спортсмен вышел из себя, схватил со стены катану… Длинный японский меч он купил несколько лет назад - собирал коллекцию всяких юго-восточно-азиатских вещиц. При этом катана оказалась не бутафорской, а боевой - с заточенным клинком.

В ходе ссоры Владислав Павлюхин (на фото) вышел из себя, схватил со стены катану и убил брата. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Катаной Павлюхин отрубил брату голову, а затем и обе руки. В таком виде он бросил тела дома и сбежал, пытаясь выдумать себе алиби. Но после задержания, когда понял, что против него все улики, дал признательные показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ГСУ СК по Московской области. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.