Собянин анонсировал новые лотереи для вакцинированных от коронавируса

Столичные власти вернутся к практике проведения лотерей, чтобы увеличить объемы вакцинирования от коронавируса в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти вернутся к практике проведения лотерей, чтобы увеличить объемы вакцинирования от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник. По словам градоначальника, как и прежде в таких лотереях можно будет выиграть не только денежные призы, но и автомобили и даже квартиру.

- В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы, - пообещал Собянин.

Он также рассказал, что в столице будет увеличен объем экспресс-тестирования на COVID-19. По его словам, в ближайшие две недели экспресс-тестирование появится в 10-20 МФЦ, а также в крупных торговых центра. Тест будет бесплатным, а результат можно будет получить в течение 10 минут.

За последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%. Число госпитализаций выросло на 20%. Как рассказал Собянин, власти продолжают следить за соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Так, за минувшие выходные 34 торговых центра столицы получили административные наказания в связи с нарушением антиковидных мер.

- Причем мы сегодня это делаем без беготни по торговым залам - все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации. Мы и дальше будем контролировать ситуацию, принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации, - заявил мэр.

В совещании под руководством премьера Михаила Мишустина также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он попросил премьера включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

- Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей, - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье, как и в столице проводятся различные лотереи для поощрения вакцинации, но, по его словам, этот стимул недостаточный. Темпы вакцинации от коронавируса в Московской области кратно снизились.

- В пике (заболеваемости, - Ред.) мы вакцинировали где-то 50-70 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 тысяч, - сказал Воробьев.

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