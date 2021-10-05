На улицах Москвы включат электросирены и сигнал «Внимание всем!»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 октября в Москве устроят плановую проверку готовности систем оповещения горожан.

В 10.40 по всей столице запустят электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!». Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. Волноваться не стоит и бежать никуда не надо.

«Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. - Просим горожан сохранять спокойствие».

Напомним, в столице работает региональная система оповещения населения. Если случится ЧП, то жителей предупредят об этом с помощью радиоточек, теле- и радиоканалов, рассылки на мобильники от операторов связи и через терминальные комплексы ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей). Кроме того, для объявлений оперативные службы могут использовать в зависимости от ситуации также светодиодные экраны и табло с бегущей строкой на улицах, рынках, вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других оживлённых местах. При необходимости по городу могут ездить мобильные пункты оповещения - специальные машины с громкоговорителями и видеоэкранами.