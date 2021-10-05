Для прокладки участка Юго-Восточной хорды запустят путепровод «Текстильщики 1»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хордовые магистрали стали главным дорожным проектом столицы. Четыре скоростные трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, а также Южная рокада свяжут между собой в 2023 году. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина хорд - почти 350 километров.

Одна из них - Юго-Восточная хорда - берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу. При этом она пересекает несколько городских магистралей, среди которых Волгоградский проспект. Через эту трассу строителям нужно провести надвижку пролетных строений путепровода прямого хода Юго-Восточной хорды. Для этого сейчас прокладывают путепровод «Текстильщики – 1».

«Мы приступили к монтажу балок пролетных строений будущего сооружения, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – В ближайшее время строители начнут работы по гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия».

Путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Под ним транспортные потоки с Шоссейной улицы выходят на Волгоградский проспект в сторону центра, и с Волгоградского проспекта уходят на Шоссейную улицу при движении в сторону центра.

КОНКРЕТНО

Длина путепровода – 50 метров по 3 полосы движения в каждом направлении.

По проекту на этом участке также проведут реконструкцию:

- Волгоградского проспекта – 250 метров под 3-4 полосы движения в каждом направлении;

- Шоссейной улицы - под 1-2 полосы движения в каждом направлении.

Кроме того, на обновленном отрезке дороги запустят общественный транспорт, проложат дополнительные маршруты для пешеходов и соединят новые и существующие тротуары.