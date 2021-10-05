«Мы ориентировали рабочих в комнатах по видеосвязи»: Жителям взорвавшегося в Ногинске дома помогли забрать из квартир ценности и другие вещи

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО

В подмосковном Ногинске начали разбирать девятиэтажный дом на улице 28 июня. Напомним, 8 сентября в результате взрыва бытового газа здесь обрушились перекрытия пяти этажей и наружные стены. Погибли семь человек.

Здание демонтируют, а затем построят заново. В минувшие выходные жильцам дома, которые после взрыва были спешно эвакуированы, начали возвращать личные вещи, которые остались в квартирах.

- Многие не успели забрать документы и ценности, - объясняет гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов. - Сейчас в мобильном штабе идет работа с собственниками квартир. Сами они в аварийное здание, по понятным причинам войти, не могут. Поэтому индивидуально решаем вопросы со всеми собственниками. Будем извлекать имущество этаж за этажом.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО

О том, как рабочие помогают возвращать вещи, рассказывают сами жильцы. (Людей разместили в пансионате неподалеку, либо - по желанию - помогли снять квартиры до момента, когда дом будет вновь построен и можно будет в него вернуться).

По словам владельца квартиры №71 Романа Кукушкина, он просил рабочих найти плюшевого зайца для дочери, которая приболела.

- Супруга по видеомессенджеру давала направления рабочим для поиска ценностей. Строители нашли зайца и передали нам. Дочка очень тронута, обрадовалась. Все сделали очень оперативно. Никто не ожидал такой самоотдачи от рабочих. Ходили буквально по самому краю плиты, Для сына просил найти конструктор «LEGO», тоже нашли и спустили без потерь. Нет слов, мы всей семьей очень благодарны за такую ответственную работу!

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО

Жительница пострадавшего дома Татьяна Андросова также растрогана чутким отношением к пострадавшим.

- Изначально, когда нам говорили, что будут спускать вещи, честно, мы рассчитывали, что спасут какие-то маленькие вещи - украшения и ценности, - говорит женщина. - А ребята спустили нам все, начиная от детских вещей и заканчивая мебелью. Я очень благодарна ребятам. Спасибо им большое.

Ранее сообщалось, что восстановление пострадавшего дома может занять от 6 до 8 месяцев.