С 1990 года Россия сократила выбросы парниковых газов вдвое: почему это не учитывается Евросоюзом?

Россия имеет ряд «климатических активов». Страна с 1990 по 2019 годы сократила выбросы парниковых газов на 49% в первую очередь за счёт структурных изменений экономики и модернизации промышленности. Фото: Shutterstock

Борьба Евросоюза с выработкой парниковых газов может нанести урон российским экспортёрам. Нынешняя климатическая стратегия ЕС направлена исключительно на продвижение экономических интересов ЕС, климат лишь является предлогом. По сути речь идёт о дискриминации российского бизнеса — европейское регулирование должно снизить конкурентоспособность российской продукции, которой европейцы проигрывают. Это обсуждалось сегодня в рамках Недель российского бизнеса, где прошёл Климатический форум «Вызовы, риски и точки роста российского бизнеса в контексте глобальной климатической повестки». Российский бизнес обратился к федеральному правительству с просьбой принять климатическую стратегию России и отстоять интересы национального бизнеса на мировой арене.

- Сейчас в правительстве активно дорабатывается климатическая стратегия России, - сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. – Очень много в этой стратегии учитывает запросы бизнеса, риски оцениваются намного адекватнее, чем это было ещё некоторое время назад. Но и возможности развития российской экономики в рамках климатической повестки, энергетического перехода тоже имеются. Мы должны учитывать эти обстоятельства, описывая их не только как риски и вызовы, но и как возможности для низкоуглеродного развития.

Россия имеет ряд «климатических активов». Страна с 1990 по 2019 годы сократила выбросы парниковых газов на 49% в первую очередь за счёт структурных изменений экономики и модернизации промышленности. Это значительно больше, чем сделали во многих других странах! Мы располагаем около 20% мировых лесов, обеспечивающих существенное поглощение парниковых газов. Россия обладает более низкоуглеродной структурой электроэнергетики, чем большинство стран мира: около 80% выработки электроэнергии осуществляется на атомных, гидро- и других станциях с низкой выработкой парниковых газов.

Кроме того, государство и бизнес уже активно развивают ряд проектов стоимостью в сотни миллиардов долларов, способствующих снижению объемов выбросов парниковых газов. В результате их развития к 2030 году Россия останется абсолютным лидером по сокращению выбросов парниковых газов.

Председатель Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, член Совета директоров компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко сообщил о приоритетных направлениях работы комитета.

- Первое – формирование законодательства о регулировании выбросов парниковых газов, - отметил промышленник. - Второе направление – разработка стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Стратегия сейчас в высокой степени готовности, идут финальные обсуждения. В общем наша позиция – обязательства и цели нужно принимать ответственно, а не делать декларации ради деклараций. Для этого необходимо понимать, в каких объемах, кто и из каких источников нужно будет финансировать мероприятия по декарбонизации.

Андрей Мельниченко отметил, что нынешний текст стратегии достаточно сбалансированный, но внимания требуют детали и расчёты. Представители РСПП готовы вместе с правительством в разбивке по конкретным отраслям выработать то меню мер по декарбонизации, которое с минимальными затратами приведет к максимальным эффектам по потерям экономики.

- Третье, очень важное, направление – снижение рисков, связанных с пограничным углеродным сбором, который Евросоюз планирует ввести в отношении импорта на свою территорию, - добавил бизнесмен. - Нам важно быстрее вступать в переговоры с ЕС по конкретным механизмам регулирования. РСПП подготовил свои предложения, их довольно много. Из главного – полное соответствие нормам ВТО (чтобы у европейских поставщиков не было дополнительных форм поддержки), учёт индивидуальных показателей углеродного следа по всем видам продукции, учёт индивидуальных усилий и проектов компаний по сокращению углеродного следа.

Полный пакет предложений, сформированный по итогам Климатического форума, РСПП направит в федеральное правительство.