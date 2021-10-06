О чем звенит Звенигород: древний монастырь, царская дача и «волшебный» лапоток Преподобного Саввы

Подклет Троицкой надвратной церкви (XVII век) Фото: Елена ПОПОВА

Октябрь в Москве — лучшее время. От этих красок глаза смеются и душа радуется. Золотой столице — золотая осень. И Подмосковье не подкачало — самое время поездить по окрестностям, пока не захолодало и не расхлюпилось.

Например, в Звенигород. От Москвы 60 километров, навигатор может повести по Новорижскому шоссе и ЦКАД, а может — в объезд Одинцова. В дороге примерно час (как доехать общественным транспортом — см. «Конкретно»).

Сам городок сейчас переживает бурную фазу дорожного ремонта, бордюры убраны, тротуары раскопаны. Но не горюйте, ехать в Звенигород надо, чтобы попасть в Саввино-Сторожевский монастырь (2 км от города). А там все в порядке, и парковка для машин бесплатная.

Звонница и царицыны палаты, построенные для Марии Милославской (XVII век) Фото: Елена ПОПОВА

Место тихое и милое, обитель на горе Сторожи (вот почему Сторожевский), при этом укрыта от ветров надежными стенами.

Монахи — по кельям (монастырь мужской), по территории и церквам можно ходить свободно. Минус только в том, что никто не просит надеть маски, чем народ беззастенчиво пользуется. В общем, умиляйтесь, поклоняйтесь, но не забывайте про нынешние непростые времена.

Найденная при раскопках старая трапезная построена в XVI веке Фото: Елена ПОПОВА

От суровых времен этим стенам досталось с лихвой. Основана обитель в конце XIV века звенигородским князем Юрием Дмитриевичем (сын Дмитрия Донского) и игуменом Саввой (вот почему Саввино), стены служили оборонительной крепостью (и поэтому тоже Сторожевский, то есть Сторожевой). В «смутное время» монастырь осажден поляками, в первую Отечественную захвачен французами, во вторую обстрелян немцами. Восстанавливался при Алексее Михайловиче, далее в списке и XVIII век (после сильного пожара), и XIX, и XX (начиная с 1995 года). Самый каверзный вопрос в любом историческом месте: это правда те самые кирпичики, что набеги хазар (поляков, французов — и тд.) помнят или ловкая более поздняя реконструкция? Вопрос сколь каверзный, столь и неблагодарный.

Крепостная стена (XVII век). Фото: Елена ПОПОВА

В монастыре самым древним считается Собор Рождества Богородицы (начало XV века, но это не точно), построенный в новгородском стиле, а кокошники восстанавливали советские реставраторы (и это точно). Но зайдите в храм. Тесный, темный, огромный иконостас (XVII век), наборные дверные своды — все давит своей древностью. Здесь мог каяться Иван Грозный и навсегда замуровать в эти стены самые черные свои мысли.

Сейчас в соборе хранятся мощи Преподобного Саввы.

В сквере перед обителью — скульптура Преподобного Саввы. Лапоток ему отполировали не хуже ноги Святого Петра в главном соборе Ватикана. Трут на счастье и ладонь игумена. Фото: Елена ПОПОВА

Лучами с двух сторон от храма расходятся палаты царя и царицы. Строил Алексей Михайлович на славу — для себя. И опять же все сильно горело в XVIII веке. Но эти загородные дворцы сохранили русский стиль, так полюбившийся архитекторам в конце XIX- начале XX (вспомните хотя бы дом Игумнова, в котором сейчас французское посольство). Балясинки, крылечки, кокошники — сделать селфи на их нарядном танцующем фоне сам бог велел.

И непременно спуститесь в подклет Троицкой надвратной церкви (XVII век) — маленькое, но приключение: каменный свод над головой, проступающие фрески, зеленые ставенки в тон замшелым ступеням.

Крепостная стена (XVII век). Фото: Елена ПОПОВА

Кстати

Направо от главного входа — смотровая площадка. С нее открывается вид на долину и речку Сторожку, сливающуюся с Москвой-рекой. Пейзаж тихий-тихий, прозрачный. Есть в нем что-то неуловимое. Видно, эта «ускользающая красота» и привлекала режиссеров.

Алов и Наумов сняли здесь эпизоды «Бега»: в начале — беженцы в монастыре, в конце — зимний лес. А в «Солярисе» Тарковского появляется домик у пруда (в начале фильма).

Крепостная стена. Фото: Елена ПОПОВА

КОНКРЕТНО

Как добраться из Москвы:

- электричкой от Белорусского вокзала до ст. «Звенигород»

- автобусами

№452 от м. «Кунцевская», №455 от м. «Тушинская», № 881 от м. «Строгино» - до Звенигорода

Далее автобусом №23 до ост. «Саввино-Сторожевский монастырь»

Подклет Троицкой надвратной церкви (XVII век). Фото: Елена ПОПОВА

Что еще посмотреть

Если спуститься вниз от смотровой площадки, попадете в скит (есть указатель), там можно набрать воды из источника, впрочем, как и в самом монастыре (берите бутылки).

В сквере перед обителью — скульптура Преподобного Саввы. Лапоток ему отполировали не хуже ноги Святого Петра в главном соборе Ватикана. Трут на счастье и ладонь игумена.

Также на территории монастыря несколько маленьких музеев прямо в царицыных палатах (билеты от 80 рублей). Экспозиции меняются. Сейчас - древний Звенигород, быт боярыни XVII века, выставка икон.

Подробно — на сайте zvenmuseum.ru. Можно заказать экскурсию по монастырю — 8 (915) 393-55-65.

Собор Рождества Богородицы (начало XV века) Фото: Елена ПОПОВА

Где поесть

Рядом с монастырем есть трапезная.

А в самом Звенигороде - «Купчий двор» (ул. Василия Фабричнова, 5). Здесь в уютном дворике — всяческие едальни и сувенирные лавки. Нам хвалили ресторан «Братец Кролик». Там все, как вы понимаете, приготовлено в основном из этого братца. Что сказать? Диетичненько. Средний чек на одного человека — 700 руб. (суп, колбаски с тушеной капустой, чай).

Ресторанный дворик в Звенигороде. Фото: Елена ПОПОВА

Еще интересное заведение — кафе «Здесь был Чехов» (ул. Московская, 27).

Кафе «Здесь был Чехов» Фото: Елена ПОПОВА

Совет бывалого

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