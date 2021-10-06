Орден Восходящего Солнца вручен Фаттаху Шодиеву за укрепление культурных связей между Россией и Японией

В резиденции посла Японии в РФ за активный и многолетний вклад в развитие экономических и культурных связей между Японией и Россией японоведу, предпринимателю и меценату Фаттаху Шодиеву была вручена одна из высших государственных наград Японии – «Орден Восходящего Солнца c золотыми лучами на шейной ленте».

Более 20 лет Международный Фонд Шодиева оказывает поддержку российско-японским отношениям в культурной, научной и образовательной сферах. Помимо субсидий для двусторонних научных исследований и конференций, стажировок в японских университетах лучшим студентам МГИМО Фонд ведет большую работу по популяризации японской культуры в России и российской культуры в Японии.

Под патронажем Фонда регулярно проводятся масштабные мероприятия по культурному обмену между странами. В России – это яркий фестиваль современного японского искусства J-Fest, который существует с 2009 года. В Японии Фонд более 5 лет поддерживает Фестиваль Российской культуры, в ходе которого японцы знакомятся с мастерами российского классического искусства и их творениями.

В 2018 году Фонд Шодиева оказал значительное содействие в проведении «Перекрёстного Года России-Японии», став генеральным спонсором гастролей легендарного театра Кабуки в России.

Ярким событием, связанным с сохранением японского культурного наследия, стало спасение Фаттахом Шодиевым коллекции кимоно японского художника Иттику Кубота. Он выкупил всю коллекцию, не допустив ее продажи по частям, и оставил коллекцию на родине художника в Японии, как часть японского культурного достояния. За 10 лет своей новой жизни коллекция объехала весь мир и вернулась в музей художника у подножия Фудзи.

Фонд Шодиева выступил спонсором и оказал продюсерскую поддержку при создании документальных фильмов «Кимоно Иттику Куботы: история на шелке», «Япония многоликая», «На пути к доверию: русские в Японии», «Хокайдо: путь к северным морям». Получив признание зрителей и профессионального сообщества, фильмы, рассказывающие о том, как много общего в истории двух стран, прошли широким экраном на федеральных каналах и продолжают входить в списки кинопоказов международных фестивалях.

Постановление о награждении Фаттаха Шодиева было опубликовано 3 ноября 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией Ковид-19, церемонию награждения пришлось отложить почти на год. Вручая от имени императора Японии Орден Восходящего Солнца Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России г-н Тоёхиса Кодзуки сказал:

“Большая честь и удовольствие сотрудничать с Вами на протяжении нескольких лет. Выражаю Вам глубочайшую признательность. Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете вносить вклад в развитие дружбы между нашими странами”.

Выражая свою благодарность за награду, Фаттах Шодиев отметил::

«С огромной признательностью я принимаю эту награду, как высокую оценку моего скромного вклада в укрепление связей между Россией и Японией. Как россиянин и японист я стремлюсь к налаживанию отношений между нашими странами. Культура, искусство, национальный дух и обычаи, правила бизнеса вызывают глубокий взаимный интерес. Недавно такую же высокую награду я получил и от Правительства России. Я горд, я растроган и я продолжу в меру сил оказывать поддержку встречному движению двух стран».