В Москве замечена гренадёрка: она же птица-панк

Гренадерку удалось заметить в Москворецком парке. Фото: Мосприрода

Если загуглить слово «гренадёрка», с одной стороны посыплются солдатские треугольные шапки (которым уже триста лет в обед), с другой - маленькие птички с хохолком на макушке. Сначала такое название получил головной убор - в честь пехотинцев-гренадеров, которые его носили. А уж потом необычная синичка - именно за треугольный хохолок на голове (чем не пехотинец?). Некоторые хохмачи утверждают, что это ирокез, а сама птица не кто иной, как панк. Слоняется с места на место, ест всё подряд (как насекомых, так и хвойные семена с ягодами), ну и зачитывается втихаря нонконформистской литературой.

Гренадерка, она же - хохлатая синица. Фото: Мосприрода

Накануне орнитологи зафиксировали гренадерку на одной из территорий «Москворецкого» парка. И очень обрадовались, потому как в наших местах встречается она нечасто.

- Это оседлая певчая птица - в тёплые края на зиму не улетает, - сообщили kp.ru в Мосприроде. - Бывает, что перебирается с места на место в поисках еды, но это небольшие расстояния. Именно во время таких кочевок хохлатую синицу можно заметить в столице. На спине у неё однотонные буровато-серые перья, иногда с легким оливковым либо рыжеватым оттенком, а на животе желтовато-белые с охристым оттенком на боках.

Меню гренадерки, как мы уже сказали, самое разнообразное. Зимой животная пища (насекомые, пауки) сменяется растительной - синичка в это время клюет семена хвойных и лиственных деревьев, а также ягоды. Причем корм запасает круглогодично, а не только осенью. В период гнездования гренадерка приносит своим птенцам еду с частотой до 60 раз в час (то есть каждую минуту). Во время пения эти пернатые слегка картавят (как Шура когда-то), хотя и умеют издавать тонкий писк как обыкновенные синицы.

В Мосприроде также напомнили, что всего в Москве можно встретить 245 видов птиц, из них остаются зимовать 90. Среди них различные виды синиц и дятлов, а также поползни, сойки, воробьи, пищухи, сороки и другие.