50 лет трудовой деятельности Сергея Григорьевича Елгаева

«Сергей Григорьевич – наша гордость и легенда отрасли! Полвека своей жизни он посвятил подземному строительству, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Доктор технических наук, автор более пятидесяти научных трудов, двенадцати патентов и изобретений. При его участии построены многие линии и станции метрополитена, транспортные, дорожные объекты в Москве и на территории бывшего Советского Союза».

6 октября 1971 года Сергей Григорьевич Елгаев был принят на должность начальника смены в СМУ № 151 Метростроя и проделал путь до генерального директора АО «Трансинжстрой» – одной из крупнейших организаций Министерства транспортного строительства СССР.

Сергей Елгаев - лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, член Академии горных наук, Российской академии транспорта, Петровской академии наук и искусств. По его инициативе в 2013 году была создана кафедра «Транспортные тоннели и метрополитены» в Российском университете транспорта.

На сегодняшний день, находясь на ответственной должности председателя Совета директоров АО «Мосметрострой», Сергей Григорьевич занимается стратегическим развитием и обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании.