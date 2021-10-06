В вагоне метро трое кавказцев жестоко избили московского бармена, который заступился за девушку

25-летний московский бармен сейчас с переломами находится в больнице. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жуткие кадры избиения человека в вагоне московского метро своей жестокостью возмутили социальные сети. Трое мужчин прямо во время движения поезда ногами и руками избили пассажира. Дубасить беднягу троица друзей, как выяснилось позже в столицу они приехали из Дагестана, не перестали даже после того как у жертвы носом хлынула кровь. Помочь бедняге никто из других пассажиров даже и не пытался: люди явно испугались. Кто-то из очевидцев сумел записать драку на видео, вызвать полицию и скорую.

- На ближайшей остановке твое преступников скрылись. Задержать их удалось спустя сутки, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В среду, 6 октября, по факту ЧП в метро возбудили уголовное дело. Преступников помогли опознать видео, сделанные пассажирами и камерами слежения, установленными в вестибюлях метро. Свою вину джигиты уже признали. Официально мужчины нигде не работают, двое из них ранее уже были судимы за драки.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», - добавили в главке столичной полиции.

Но, возможно, в действиях преступников найдут более тяжкий состав. Конфликтом уже заинтересовался столичный Следственный комитет, который инициирует передачу уголовного дела. Вероятно, в этой истории был и межнациональный конфликт.

По словам 25-летнего избитого московского бармена, который сейчас с переломами находится в больнице, конфликт начался из-за домогательств его обидчиков к девушке, которая ехала в этом же вагоне. Сначала они требовали у незнакомки номер телефона, а когда она отказала, перешли на угрозы. Избитый пассажир заступился за девушку, за что и получил приличную порцию ударов. Не обошлось и без этнических оскорблений в адрес жертвы со стороны его обидчиков.

Учитывая жестокость преступления и отсутствие у обвиняемых московской прописки и регистрации, следствие настояло на их аресте. Ходатайство в среду, 6 октября, рассмотрел Черемушкинский суд. По состоянию на 16.00 один их участников драки арестован на два месяца. Судьбу его товарищей суд решит в ближайшее время.