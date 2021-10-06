На востоке Москвы реконструировали кинотеатр «София»

В столице завершена реконструкция советского кинотеатра «София» на Сиреневом бульваре в районе Северное Измайлово. Фото: stroi.mos.ru

Масштабное обновление советских кинотеатров продолжается в разных округах Москвы. Напомним, до конца 2022 года в столице обновят все 39 таких зданий. Ветхие и заброшенные постройки превращаются в современные районные центры, вроде клуба по интересам. Здесь можно отдохнуть рядом с домом, побывать на выставке, мастер-классе или в кино всей семьёй, встретиться с друзьями, купить свежую выпечку и продукты. Сейчас уже готовы восемь кинотеатров - «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота» и «Саяны». К открытию готовится ещё один - «София» на востоке столицы.

«В столице завершена реконструкция советского кинотеатра «София» на Сиреневом бульваре в районе Северное Измайлово, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Новое здание, где расположится многофункциональный общественный центр, получило разрешение на ввод в эксплуатацию».

Фото: stroi.mos.ru

По его словам, теперь в здании за счёт арендатора проведут внутреннюю отделку помещений и монтаж технологического оборудования.

«Во время реконструкции кинотеатра «София» наши инспекторы совместно с подведомственным Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») провели необходимые проверки, - отметил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - Особое внимание уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях».

Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

В четырехэтажном здании площадью 65,6 тысячи квадратных метров появятся:

- кинокомплекс с местами для инвалидов;

- торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками;

- рестораны и кафе;

- развлекательно-образовательный центр;

- одноуровневый подземный паркинг на 276 машино-мест.

Для удобства посетителей - эскалаторы и лифты.

Около общественного центра проведут благоустройство, высадят деревья, а также откроют наземную парковку.