После 2023 года в Москве станет меньше крупных дорожных строек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В разных районах Москвы за оставшиеся месяцы этого года строители завершат несколько проектов.

- До конца 2021-го построим мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходня, - сообщил сегодня, 6 октября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Одновременно планируем открыть движение по эстакаде длиной 1,5 километра от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

По его словам, за девять месяцев этого года строители перевыполнили план по искусственным сооружениям и внеуличным пешеходным переходам. В городе уже построено и реконструировано 48 километров дорог, 28 искусственных сооружений, 17 внеуличных пешеходных переходов. А всего в 2021 году Департамент строительства должен был построить 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений, 14 пешеходных переходов.

При этом продолжается проект хордовых магистралей. Напомним, четыре скоростные трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, а также Южная рокада - соединятся между собой в 2023 году. После их запуска столичные власти пока не планируют транспортные стройки такого масштаба.

- Сейчас разрабатывается программа дорожного строительства до 2030 года, - сказал Рафик Загрутдинов. - В неё войдет создание новых межрайонных и внутриквартальных связок. Крупные объекты будут, но не в таком масштабе, как сейчас. При этом в год будем прокладывать примерно 60-70 километров дорог (сейчас - около 100 км. - Прим. авт.).

Ещё одна важная для города программа - реновация.

«Лидерам среди округов, где за девять месяцев построено больше всего домов, стали юго-восток - 12 новостроек, север - 10 и восток - 9, - отметил глава ведомства. - По сравнению с теми же месяцами прошлого года показатели выросли в три раза».

До конца 2021-го планируют сдать еще порядка 35 жилых домов, а для переселения - 22 жилых дома на 7 тысяч квартир. Кроме квартир, новоселы могут обзавестись и местом в подземном паркинге со скидкой 40 процентов. Такие правила действуют в столице с августа.

«На сегодня в Московский фонд реновации уже подано 333 заявки на приобретение машиномест в новостройках по программе реновации», - сообщил Рафик Загрутдинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРЫ

Сегодня на площадках Департамента строительства Москвы трудится более 60 тысяч человек.

С начала этого года сданы 103 объекта площадью 1 миллион 672,4 тысячи квадратных метров. Это на 897,2 тысячи «квадратов» больше, чем в прошлом году.

По программе реновации готовы 62 дома жилой площадью 872,8 тысячи квадратных метров. В 2022 году построят ещё 91 дом жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, а под заселение отдадут 72 дома жилой площадью более 900 тысяч квадратных метров.

В этом году построили 4 медицинских сооружения, среди которых, например, инфекционный корпус больницы с роддомом в поселке Коммунарка и терапевтический корпус Международного медицинского кластера в Сколково.

До конца года откроются ещё 5 новых медучреждений:

- амбулаторно-поликлинический корпус больницы с роддомом, а также роддом в поселке Коммунарка;

- медицинский корпус для больницы имени Ерамишанцева;

- подстанция скорой помощи в районе Даниловский в Южном округе;

- учебно-лабораторные корпуса на Проспекте Вернадского.