В Новой Москве загорелся частный пансионат для пожилых людей

Около четырех часов дня в среду, 6 октября, пожарная сигнализация сработала в частном доме престарелых «Долгожитель», что в деревне Летово, на территории Новой Москвы.

Около четырех часов дня в среду, 6 октября, пожарная сигнализация сработала в частном доме престарелых «Долгожитель», что в деревне Летово, на территории Новой Москвы. Сигнал сразу поступил на пульт дежурных и уже чрез 4 минуты на месте были первые пожарные расчеты.

Сигнал сразу поступил на пульт дежурных и уже чрез 4 минуты на месте были первые пожарные расчеты.

Сотрудники же пансионата были еще оперативнее. К приеду спасателей они сумели потушить огонь на втором этаже коттеджа и вывести на улицу 43 постояльцев.

Сотрудники же пансионата были еще оперативнее.

- Никто не пострадал. Очаг возгорания площадью в 10 квадратных метров был на втором этаже, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

К приеду спасателей они сумели потушить огонь на втором этаже коттеджа и вывести на улицу 43 постояльцев.

По предварительным данным, загорелся диван и личные вещи одного из жителей пансионата. Возможно речь идет о неосторожном обращении с огнем. Однако официальные выводы о причинах ЧП эксперты пока огласить не готовы.

По предварительным данным, загорелся диван и личные вещи одного из жителей пансионата.

В здании пансионата сейчас работают следователи и социальные службы. Им предстоит изучить условия содержания пожилых людей. Судя по данным с сайта дома престарелых, за сутки проживания пенсионеры платят минимум 926 рублей.