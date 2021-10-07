Студентке Валерии Башкировой, которая задавила трех детей, продлили арест на 6 месяцев

Валерия Башкирова будет арестована еще на полгода. Фото: пресс-служба Солнцевского районного суда города Москвы

В Солнцевском суде состоялось первой заседание по делу студентки Валерии Башкировой. 6 июля 18-летняя москвичка сбила на улице Авиаторов маму с тремя детьми, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Двое мальчиков, 3 и 4 лет, погибли. Сидевшая в коляске трехмесячная девочка получила серьезную травму головы.

По статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» девушке грозит до 7 лет тюрьмы.

При этом накануне стало известно, что защита Башкировой рассчитывает в суде на особый порядок - это означает, что подсудимая полностью признает свою вину по всем пунктам, доказывать в суде ничего не надо, поэтому для вынесения приговора достаточно даже одного заседания.

Однако Солнцевский суд ходатайство защиты отклонил. Более того, студентке продлили арест сразу на 6 месяцев - до 24 марта 2022 года.

По мнению адвоката потерпевших Ольги Сбитневой, защита Валерии Башкировой настаивала на проведении процесса в особом порядке, чтобы снизить наказание.

- Это бы означало, что наказание не может быть больше 2/3 прописанного в Уголовном кодексе срока, - пояснила женщина. - А общий порядок означает, что все будут давать пояснения, будут приглашаться свидетели. То есть будут полностью выясняться обстоятельства этого дела.

Также, по словам Сбитневой, родители Башкировой компенсацию выплатили не в полном объеме, а извинений со стороны студентки не было.

Адвокат Башкировой Альберт Якубов после заседания поспешил стремительно покинуть территорию, не отвечая на вопросы журналистов.