Зачем русскому солдату дощечка с дыркой и кусок кирпича в ранце: Путешествуем по необычным местам Подмосковья

Бывший военный летчик Владимир Петров устроил в сохранившихся домах деревни Доронино частный музей русского солдата. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Если вы не знаете, куда поехать на выходные - рекомендую деревеньку Доронино, примыкающую к полю Бородино. Деревня примечательна тем, что 24 августа 1812 года здесь располагались егерские полки, отражавшие атаки поляков Понятовского на Доронинско-Шевардинские позиции.

Недавно в этой деревеньке умер последний обитатель. Однако Доронино не умерло. Бывший военный летчик Владимир Петров устроил в сохранившихся домах частный музей русского солдата.

Вместе с порталом "Путь-Дорога" мы посетили необычный музей. Владимир Иванович встретил нас в форме солдата наполеоновских времен и провел экскурсию по своей вотчине.

Владимир Петров встречает гостей. Фото: Мария Шуревская, портал Путь-дорога

Лишь пуговицы уцелели / прошли сквозь смерть явили верность / свидетельством о страшном деле / они выходят на поверхность, - писал поэт Збигнев Херберт.

"Все, что остается от солдата - это пуговица», - сказал наш экскурсовод. В музее немало копанины и восстановленных экспонатов. Но именно эта простая фраза поразила сильнее всего. В земле истлевает все, даже память.

В войне с Наполеоном участвовала многотысячная русская армия. Нам известны имена высшего командного состава, но о солдатах - почти ничего. А портретов русских солдат тех времен сохранилось всего лишь десять!

Портрет Василия Кочеткова. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Изображение мощного старика с внушительной бородой и деревянной ногой, похожей на огромную перечницу из "Гудмана" - занимает видное место в экспозиции. До визита в Доронино я не знал о том, кто такой Василий Николаевич Кочетков. А он, между прочим, великий человек, рекордсмен военной службы. Василий Николаевич родился в 1785 году, прожил 107 лет, из которых 81 год умудрился прослужить в армии. Начал боевой путь на Бородинском поле, прошел турецкую и кавказские войны, бежал из плена Шамиля подавлял восстание венгров... Ему было 92, когда во время боев на Шипке солдат потерял ногу. Но и на деревянной култышке не оставил службу и продолжил "бесконечный ряд подвигов" в конно-артиллерийской бригаде.

Вязали не хуже олимпийца Тома Дейли

Один из интересных экспонатов музея - содержимое ранца служивого человека. Есть понятные артефакты. Миска, ложка, одежные щетки, вязальные спицы и нитки: все служивые царских времен умели вязать не хуже олимпийца Тома Дейли. Длинными вечерами на зимних квартирах они вязали носки, длинные гольфы и варежки, чтобы не замерзнуть в лютые морозы. Умели мужчины и шить: в их обязанности входило самим заботиться о своей одежде. Портной делал выкройку, нарезал ткань, и уже каждый солдат сам пришивал рукава, детали. Удивительно, что и сапоги русский воин тачал себе сам.

Содержимое ранца русского солдата. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

А вот наряду с понятными штуками имелись и непонятные. Например, зачем в ранце бултыхались кирпич, кусок мела и странная дощечка с круглой дырочкой.

Про последний лайфхак легко ответил мужской состав экскурсии, оказывается, такая дощечка используется в армии до сих пор. С ее помощью чистят пуговицы: продеваешь пуговку в широкую дырочку, протягиваешь в узкий желоб - и чисть на здоровье, не задевая ткань. А подробно принципы работы с девайсом показал Валентин Гафт в фильме Петра Тодоровского "Анкор, еще Анкор".

Кусок мела использовался не для выкроек, а для марафета. Мелом натирали белые ремни, которые потом промазывали жиром и рыбьим клеем.

Левша, ты не прав

А вот насчет кирпича вспомнился "Левша" Лескова. На последних страницах повести рассказывается, как перед смертью Левша просил передать государю, будто "англичане ружья кирпичом не чистят". Тульский мастер искренне считал, что после такой чистки пули в ружьях "болтаются" и "не годятся" стрелять.

Понятное дело, совет Левши государю не передали, поэтому кирпичная чистка продолжалась "до самой Крымской кампании". И, с точки зрения автора, якобы от этого мы продули.

Писательница Майя Кучерская в биографии Лескова много говорила о том, какой Николай Семенович "ересиарх" от слова "ересь".

Петров выводы Кучерской только подтвердил: мол, поздравляем вас, господин Лесков, соврамши.

- Во-первых, пули "болтались" не от чистки кирпичом, а от отсутствия единых стандартов на изготовление деталей, - авторитетно заявил Владимир. - А во-вторых, не надо навевать. Англичане тоже чистили ружья не "кометом" и не "фейри", а ровно таким же куском кирпича.

Краткая лекция по основам артиллеристского дела. Фото: Мария Шуревская, портал Путь-дорога

Вообще, экскурсию по Доронино можно смело рекомендовать и взрослым, и детям. Здесь не работает музейный принцип "не трогайте руками". Все можно трогать, примерять, залезать на военную технику, щедро рассыпанную по огороду.

Взрослые же наверняка оценят подбор интересных фактов о жизни русского солдата. Ну, например, про зимние квартиры. Чтобы переждать суровое время года, солдаты квартировались в понравившихся им деревнях, причем, ни у кого ничего особо не спрашивая. Приходит крестьянин домой, а у него на печи сидят три солдата и просят каши. "Здравствуйте, пожалуйста, в вашей деревне зимует полк. Просим любить и жаловать". Правда, никто таких "квартирантов" особо не любил. Как писали военные историки, взаимоотношения солдат с местными жителями напоминали взаимоотношения между коренным населением и оккупантами в годы войны: солдаты ели-пили, не стеснялись в выражениях, портили девок.

Правда, бывало и по-другому.

Ну а в финале экскурсии были плюшки и ватрушки. И ладно бы просто дали примерить форму солдата 1812 года, но ведь еще выкатили настоящую пушку и научили стрелять. Для одного выстрела было необходимо около шести человек "операторов", а также ведро воды или, на худой конец, мочи. Зачем? Даже говорить не буду. Приезжайте, узнаете.

Кстати, в других домиках на территории села располагаются музей крестьянского быта, музей солдата Великой отечественной войны, чеченской и, что сейчас актуально, афганской войн. Причем, некоторые экспозиции выполнены в виде палатки, куда можно залезть, все перетрогать и пооткрывать.

Как попасть

Музей находится в Можайском районе, Бородинское поле, деревня Доронино. Цена индивидуальной экскурсии - 250 рублей с человека. Но лучше брать групповую (от 1390 рублей). Тогда вам не только все покажут, но еще и накормят вкусной едой в исполнении жены хозяина музея.

Важно, что перед экскурсией нужно позвонить и согласовать время визита по телефону: 8(903)279-62-70.

На машине

Из Москвы по автомагистрали Москва-Минск до 96 км (ориентир - памятная стелла «Самолёт ЯК-3»), далее направо - к Можайску до села Семеновское и до указателя «Шевардинский редут». У железнодорожного переезда оставить автомобиль на стоянке, перейти пути и пройти 100 метров по асфальтированной дороге к музею.

На электричке

От Белорусского вокзала электропоездом «Бородино», «Вязьма» или «Гагарин» до станции «Бородино» (около 2 часов езды). Далее - пешком до села Семеновское, мимо Спасо-Бородинского монастыря к Шевардинскому редуту (около 4 км). При выходе из аллеи по дороге к редуту, повернуть направо и через 50 метров - налево. Пройти еще 200 метров до железнодорожного переезда, перейти железнодорожный переезд и пройти ещё 100 метров по асфальтированной дороге к музею.

По пути рекомендуется посетить Спасо-Бородинский монастырь, Шевардинский редут и многочисленные памятники, расположенные вдоль дороги.

КСТАТИ

Музей сотрудничает с большим количеством турфирм, с помощью которых ездить гораздо удобнее и дешевле. А если посмотреть расписание - то можно попасть на реконструкцию сражений. Например, уже в эту субботу будет полномасштабная реконструкция сражения на Бородинском поле в 1941 году.

Подробнее о том, как добраться при помощи турфирм, можно посмотреть здесь http://www.doronino.memorandum.ru/contacts.html

Заглянуть в музей ретро-автомобилей

Возвращаясь из Доронино, сам бог велел завернуть в Цыплино, где находится частный музей «Автокомбинат». Здесь собраны автомобили всех времен и всех эпох. Некоторые - в виде автохлама, некоторые - восстановленные. Сюда приезжают в том числе, чтобы посмотреть на самую большую коллекцию кадиллаков. Здесь есть кадиллаки-"гробовозки" и даже кадиллак, на котором рассекали охотники за привидениями.

Здесь у каждого автомобиля своя интересная история. Фото: Мария Шуревская, портал Путь-дорога

По музею ходит ужасно милый механик-экскурсовод. В его исполнении история каждого авто не менее интересна, чем судьба человека. Одну тачку бросил хозяин-дипломат прямо посреди Москвы на проезжей части. Другой автомобиль нашли в стоге сена: в годы войны он въехал в стог и гнил там чуть ли не до наших времен (!) А есть вредные автомобили, типа "Кристины" из одноименного фильма. Они не хотят ремонтироваться и устраивают разные подляны механикам. Как правило мужчинам с гаечным ключом удается сломить сопротивление железного коня. А если нет... то неподдающиеся становятся в наказание клумбами или арт-объектами. Один из таких объектов- три тачки, вкопанные носом в землю. Глядя на них, даже самые раздолбанные авто становятся шелковыми и охотно идут в руки специалистов.

Фото: Мария Шуревская, портал Путь-дорога

В планах музея - устроить здесь кафе и мотель в американском стиле. Написал бы больше, но опасаюсь. Ведущая блога "Автокомбината" и по совместительству хозяйка - довольно строгая дама и ругает всех за то, что про них не так написали. Как правильно писать - я не знаю, боюсь оказаться носом в землю, но музей очень рекомендую к посещению. Стоимость билета 500 рублей. Посмотреть сайт можно здесь https://avtokombinat.com.