В Новой Москве задержана женщина, прописавшая в своей квартире более 560 приезжих

За свои услуги владелица квартиры брала по 25-30 тысяч рублей с человека. Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве выявили очередную резиновую квартиру. 37-летняя женщина фиктивно зарегистрировала на своей эилплощади в поселке Рогово (это в ТиНАО, 80 км от МКАД, на границе с Калужской областью) 562 посторонних мужчин и женщин. При этом если обычно в историях о резиновых квартирах, так легализуют мигрантов из других стран, нынешняя «героиня» прописывала у себя исключительно… россиян.

- Квартира находится в пятиэтажном доме. Женщина в течение трех лет, с 2019 года, прописывала у себя приезжих из Северо-Кавказского региона, - рассказал сайту KP.ru источник в правоохранительных органах. - При этом по факту квартира стояла все время закрытая, там никто не проживал. Сама хозяйка тоже жила в другом месте.

По словам нашего собеседника, за свои услуги владелица квартиры брала по 25-30 тысяч рублей с человека. Путем нехитрого умножения можно подсчитать, что на фиктивной прописке граждан она заработала не менее 14 млн рублей.- А в чем смысл такой регистрации? Россияне ведь могут свободно перемещаться по территории страны, они не обязаны быть прописаны в регионе, где работают.

- Да, но при постоянной регистрации они начинают получать различные льготы, как жители столицы…

Уголовные дела возбуждены по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства» (разлет наказания по ней - от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет тюрьмы, - Авт.).

- В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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