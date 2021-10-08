В Балашихе откопали скелет мужчины со связанными проводом руками

Останки погибшего были направлены на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины. Фото: Александр ГЛУЗ

Страшную находку сделали оперативники на улице Лесной Поселок в подмосковной Балашихе. Тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было закопано на глубину около метра во дворе одного из частных домов. Руки погибшего были связаны проводом. Личность мужчины пока не установлена, на месте работают оперативники.

- Во дворе частного дома был обнаружен скелетированный труп неустановленного мужчины, закопанный на глубину одного метра. Руки погибшего были связаны электрическим проводом. В ходе осмотра тела мужчины было установлено, что он скончался около года назад, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Останки погибшего были направлены на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины. В настоящее время полиция разыскивает владельца дома, а также ищет возможных свидетелей, которые могут рассказать о случившемся и пролить свет на эту страшную историю.

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