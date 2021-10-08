Необычные дворы Москвы: медвежата в фонтане, влюблённые улитки и мужик в пиджаке

Существуют целые подборки малоизвестных скульптур в московских дворах. Фото: Павел КЛОКОВ

Москва - город сюрпризов. Даже для коренных жителей. И даже не потому, что так быстро меняется. А потому что очень большая. Можно годами жить в Печатниках и за всё это время ни разу не побывать в Отрадном. Или наоборот.

Более того. Можно каждый день ходить к станции метро и не знать, что в ста пятидесяти метрах от неё - в соседнем дворе - установлен памятник ерунде (а такой есть в столице, не сомневайтесь - в Войковском районе).

Существуют целые подборки малоизвестных скульптур. И авторы этих публикаций поистине ими гордятся, размещая в соцсетях очередной улов.

Мининым и Пожарским никого не удивишь. Его не только вы - даже жители Эфиопии видели.

А как насчёт гигантских целующихся улиток? Или собаки, справляющей нужду на фонарь в центре Москвы?

Это что-то новенькое, не правда ли?

ПАРК КУЛЬТУРЫ ПОД САМЫМИ ОКНАМИ

Это тот самый случай, когда говорят - пока сам не увидишь, не поверишь. Может ли такое вообще быть?

Москва, Алексеевский район, улица Бориса Галушкина. Миновав шумную автостраду, вы ныряете в старый дворик, окруженный тремя восьмиэтажными домами. И видите островок цветущего коммунизма.

Во-первых, крупный фонтан посередине. Серьезный, большой, со скульптурной композицией в центре (два медвежонка сидят на камнях и смотрят на водяные струи).

Фонтан с медвежатами. Фото: Павел КЛОКОВ

Во-вторых, сцена. Тоже настоящая - для выступлений.

В-третьих, спортплощадки, на которых есть всё - начиная от турников с тренажёрами и заканчивая столами для пинг-понга. На одном из них в целлофановом пакете лежат две ракетки с мячиком и записка «для всех желающих поиграть». Это не фантазия, поверьте. А вполне себе документальный репортаж.

В-четвертых, чистота как в Женеве. Перед искусственным покрытием даже разуться охота. Чтобы не наследить как Борщов Аэн.

Но больше всего, конечно, поражает фонтан, который каждый год исправно работает и который обожают все в округе - от детсадовцев до пенсионеров. Он был построен в 1957 году. И к перестройке пришел в упадок. Чуть позже - в 2000-х - случился ремонт и над мишками снова зажурчала вода. А в этом году был благоустроен весь двор.

- В том числе, заменили инженерные сети и насосное оборудование фонтана, отремонтировали чашу и отреставрировали скульптурную композицию в форме двух медвежат, - добавили в комплексе городского хозяйства.

Так что если будете проходить мимо, обязательно загляните. Особенно хорошо здесь летом. Под кронами деревьев. На лавочке. Возле водички.

Адрес: ул. Бориса Галушкина, 25, ст. м. «ВДНХ».

Спящий лев. Фото: Павел КЛОКОВ

КАКАЯ ЭТО СОБАКА

Теперь от советской оттепели (с фонтанами во дворах) переместимся на Садовое кольцо к суровому сталинскому дому, у которого одна арка с колоннами достигает третьего этажа. Сейчас, так и кажется, свернёшь в неё, а там охрана. И черный воронок. И ледяной голос откуда-то сбоку:

«Кто? Откуда? Почему не на работе?»

В принципе, так и вышло. Только вместо «ГАЗ-М1» в современном дворе всё больше припарковано немецких люксовых авто. А вместо суровых чекистов вас встречают два каменных льва. Признаться, совсем не страшных (у них, вон, и клыков-то нет).

Дальше, как говорит современная молодёжь, ваще огонь.

В центре двора - небольшой офисный ничем не примечательный центр. А рядом с ним - сразу несколько странных скульптур.

Во-первых, собака. Довольно крупная. Стоит, простите, в интимной позе и справляет нужду на уличный фонарь (не на столб, а именно на светильник). Впрочем, пса можно передвинуть - так, чтобы он писал в кустики или под дерево, например.

Собака, справляющая нужду. Фото: Павел КЛОКОВ

Во-вторых, мужик в пиджаке. Который ни разу не Лермонтов. И который не стоит, заметьте, а сидит. На скамеечке. Откинув по-утёсовски правую руку.

«Кто ж его сюда посадил», непонятно. Местные жители пожимают плечами. Но руку незнакомцу каждый раз всё-таки потирают. На всякий случай. Вдруг это олигарх какой и в кошельке прибавится.

Мужчина в пиджаке. Фото: Павел КЛОКОВ

В-третьих, хрупкая босоногая барышня. Чем-то напоминает Пеппи Длинныйчулок. Стоит на одной ножке в центре фонтана и прячется под зонтиком.

Девочка под зонтом. Фото: Павел КЛОКОВ

В общем, целая скульптурная композиция. Никем не подписанная. Многие считают (в том числе, некоторые москвоведы), что она посвящена одному из самых известных романов Набокова. И тот самый мужик в пиджаке не кто иной, как преподаватель французской литературы Гумберт. А хрупкая девушка - Лолита.

По данным «КП», двор был оформлен за счёт известного мецената и основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова.

Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, 13/3, ст. м. «Красные Ворота».

Я ТЕБЯ ЗАЦЕЛУЮ

А теперь перенесёмся в далёкий Куркино (район расположен за МКАД - граничит с городом Химки). Просторный, ухоженный, свежий. Утопающий в зелени. Плотность застройки низкая. Население - что-то около 30 тыс чел. И при этом аж пять парков (один из них - это ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», в нём только одних растений 700 видов).

В таком райском местечке и памятники должны быть необычные. Живые, что ли. И трогательные.

И один такой экспонат мы нашли. И тоже во дворах.

Пожалуйста. Две целующиеся гигантские улитки, примостившихся на улице Воротынской. Автор - сын знаменитого скульптора Филипп Рукавишников. Дата установки - 2006 год.

Целующиеся улитки. Фото: Павел КЛОКОВ

За эти годы арт-объект обзавёлся всяческими легендами. Например, поговаривают, что если нарисовать на улитке сердечко, вписав в него имени жениха и невесты, то брак будет крепким, долгим и счастливым. Местные коммунальщики берут грех на душу и смывают такие надписи.

Автор не раз признавался, что его работа - не предмет для суеверий. А смысл самой композиции простой: улитки пытаются дотянуться друг до друга в поцелуе, что является всеобщим призывом любить и наслаждаться жизнью.

Адрес: Куркино, ул. Воротынская, 4 кор 1 стр 1, ст. м. «Планерная».

ЧТО ЕЩЁ ЕСТЬ НЕОБЫЧНОГО

- Спасская башня во дворе дома №4 корпус 2 по улице Академика Анохина. Высота копии - семь метров, что в десять раз меньше, чем высота оригинального строения.

- Памятник сантехнику, который вылезает из коллектора и держит предплечьем правой руки крышку от люка. Адрес: двор дома №94 корпус 1 по проспекту Вернадского.

- Памятник ерунде во 2-м Новоподмосковном переулке. Выглядит как нечто бесформенное.

- Каловые массы в парке Чермянка. Хотя скульптор утверждает, что это рыболовные снасти, они же верши, насаженные на столбы. В свое время блогеры здорово порезвились над этим произведением.

- Статуя Свободы на Нижней Красносельской улице. Территория принадлежит элитному жилому комплексу и пройти простому смертному туда не получится. Однако если договориться с охраной, то можно увидеть копию знаменитого американского монумента.