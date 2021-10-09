В Москве в образовательных программах о госзакупках и торгах приняли участие более 43 тысяч человек

Онлайн формат образовательных мероприятий, особенно в пандемию, пользуется большим спросом Фото: Shutterstock

Обучающие семинары с актуальной информацией о закупочной деятельности уже несколько лет проводит в столице Департамент города Москвы по конкурентной политике. В 2021 году состоялось уже 87 мероприятий. Из них очно - 40 и в дистанционном формате - 47. В них приняли участие более 43 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Онлайн формат образовательных мероприятий, особенно в пандемию, пользуется большим спросом, - отметил заммэра. - С начала года к онлайн вебинарам присоединились более 40 тысяч человек, еще свыше трех тысяч человек посетили очные занятия. Слушателей больше всего интересуют особенности заключения, исполнения, расторжения контрактов в этом году, закупки малого объема у единственного поставщика, минимизация рисков, а также новый порядок внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков».

По самой актуальной теме закупок для начинающих поставщиков проходит бесплатная обучающая программа «Как участвовать в закупках». По ней в этом году состоялось 61 мероприятие, которое посетили около 28 тысяч человек. Слушатели узнали, как работать на электронной площадке, подать заявку на участие поэтапно, познакомились с понятиями электронная подпись и специальный счет, получили ответы на свои вопросы.

Для опытных акул рынка работает программа «Закупка для тех, кто в теме». С начала года в ней поучаствовали около пяти тысяч человек. Кроме закупок, для предпринимателей проходят обучающие семинары по теме инвестиций.

«Мы планируем сохранить для мероприятий Департамента оба формата, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Роуд-шоу для представителей бизнеса будут проходить в виде очных встреч, на которых эксперты расскажут о порядке участия инвесторов в торгах напрямую от города и презентуют актуальные объекты. Для специалистов контрактной системы состоятся очные встречи контракт-клуба, где они смогут узнать о новых практиках работы с ЕАИСТ, задать вопросы и научиться эффективной работе в системе. Часть тем мы продолжим освещать в формате вебинаров. Такое распределение даст возможность большему количеству слушателей изучать темы одновременно на одной площадке».

Участие в мероприятиях Департамента бесплатное. Достаточно зарегистрироваться, а все эфиры вебинаров сохраняются по ссылке.